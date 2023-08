Popstar Lizzo im Sturm der Anschuldigungen

Drei ehemalige Tänzerinnen werfen dem internationalen Popstar Lizzo schwere Vorwürfe vor. Am vergangenen Dienstag reichten sie eine Klage ein, in der sie der Sängerin vorwerfen, sie sexuell belästigt und eine feindselige Arbeitsumgebung geschaffen zu haben.

Die im bürgerlichen Leben als Melissa Viviane Jefferson bekannte Lizzo, die bereits viermal mit dem Grammy ausgezeichnet wurde, sieht sich massiven Vorwürfen konfrontiert. Die ehemaligen Tänzerinnen werfen ihr vor, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, indem sie Diskriminierung und Belästigung verschiedener Art – ob sexueller, religiöser Natur oder aufgrund von Behinderungen – in ihrem Arbeitsumfeld nicht unterbunden hat.

Crystal Williams, Arianna Davis und Noelle Rodrigue, die zuvor für Lizzos Touring-Firma Big Grrrl Big Touring Inc engagiert waren, schildern erschütternde Erlebnisse. Sie berichten, dass Lizzo Druck auf eine Kollegin ausgeübt habe, um sie zu überreden, mit nackten Künstlern in einem Club in Amsterdam zu tanzen. Darüber hinaus behaupten sie, dass Arianna Davis von Lizzo aufgrund ihres Übergewichts bloßgestellt wurde.

Doch das sind nicht die einzigen Vorwürfe, die die drei Tänzerinnen erhoben haben. Sie behaupten weiter, dass Shirlene Quigley, die Leiterin von Lizzos Tanzteam, andere Tänzerinnen für vorehelichen Sex kritisiert hat. Laut den Tänzerinnen hätte Quigley ,,jede Gelegenheit zum Missionieren“ ihrer Religion genutzt und die Jungfräulichkeit einer Tänzerin in den sozialen Medien diskutiert.

Die Klage enthält auch Beschwerden über Lizzos Reality-TV-Show ,,Watch Out for the Big Grrrls“. Die Teilnehmer der Show wären einer ,,ausdrücklich sexuellen Atmosphäre“ ausgesetzt gewesen, die bis an ihren Arbeitsplatz reichte, und sie wären gezwungen gewesen, an freizügigen Fotoshootings teilzunehmen.

Es ist jedoch in der Klage nicht klar angegeben, ob Lizzo von den Vorwürfen gegen die Tanzleiterin Kenntnis hatte. Wir werden Sie über neue Entwicklungen in dieser sich weiterentwickelnden Geschichte auf dem Laufenden halten.