Preiserhöhungen & Inflation: So könnt ihr jetzt Geld einsparen!

Derzeit durchlebt die ganze Welt, insbesondere Europa, eine Phase von täglich steigenden Preisen für Grundnahrungsmittel.

Unsere Tipps für diese schwere Phase:

1. Essen Sie zu Hause

Auswärts essen ist ein Luxus. Viele Gerichte, die Sie in einem Restaurant bezahlen, können Sie zu Hause für viel weniger Geld zubereiten.

2. Kaufen Sie mit Plan ein

Wenn Sie durch den Laden stöbern und den Korb mit allem füllen, was Ihnen ins Auge fällt, geben Sie viel mehr aus, als wenn Sie Ihren Einkauf im Voraus planen und eine Liste erstellen, bevor Sie in den Laden gehen.

3. Fokussiert einkaufen

Gehen Sie direkt zu den Abteilungen, in denen Sie die benötigten Produkte finden, und ohne zusätzlichen Spaziergang durch den Laden.

4. Essen Sie vor dem Einkaufen

Um die Kosten zu senken, kaufen Sie nur mit vollem Magen ein.

5. Fertiggerichte vermeiden

Fertiggerichte sind einfach zu kaufen, aber sie haben höhere Preise.

6. Verzichten Sie auf Mineralwasser in der Flasche

Wenn Sie Leitungswasser nicht mögen, kaufen Sie einen Wasserfilter.

7. Einkaufen ohne Kinder

Hungrige, müde und launische Kinder verlängern die Einkaufszeit. Jede zusätzliche Minute, die Sie im Geschäft verbringen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr kaufen als gedacht – einschließlich Spielzeug und Snacks.

8. Kaufen Sie in Voraus

Wenn Sie in großen Mengen einkaufen, können Sie viel sparen.

9. Verwenden Sie Prämienkarten

Wenn das Geschäft, das Sie am häufigsten besuchen, eine Prämienkarte hat, melden Sie sich an. In einigen Fällen erhöhen Geschäfte die Preise, wenn sie Prämien und Gutscheine anbieten, und ohne eine Karte wird Ihre Rechnung höher sein.

10. Gutscheine verwenden

Gutscheine bieten eine einfache Möglichkeit, Geld zu sparen.