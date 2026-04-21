Railjet-Drama: Fahrgäste stoppen versuchte Vergewaltigung

Ein Railjet, eine angegriffene Frau, mutige Zeugen – und ein Verdächtiger, dessen Identität die Polizei bis heute rätselt.

Wegen eines Übergriffs auf eine junge Frau musste ein ÖBB-Railjet am Montagabend außerplanmäßig im Bahnhof Wien-Stadlau halten. Die Polizei rückte zu dem Einsatz aus, um den mutmaßlichen Angreifer festzunehmen. Der Verdächtige verweigert bis heute jede Aussage, seine Identität ist weiterhin unbekannt.

Der Zug auf der Strecke Wien Hauptbahnhof legte seinen ersten nicht vorgesehenen Halt in Wien-Stadlau ein. Auf dem Bahnsteig bot sich ein aufwühlendes Bild: Mehrere junge Erwachsene standen weinend und fassungslos beieinander, während ein Mann mit blutbefleckter Kleidung von der Polizei mit Handschellen an eine Wartebank gesichert wurde. Ein Jugendlicher wusch sich mit einer von einem ÖBB-Mitarbeiter gereichten Wasserflasche Blut von den Händen, und weitere umstehende Jugendliche applaudierten ihm zu.

Hintergründe des Vorfalls

Am Dienstag gab die Polizei Auskunft über die Hintergründe des Vorfalls. Demnach soll der Tatverdächtige im Zug eine Frau angegriffen und versucht haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Mit Unterstützung von Zeugen gelang es dem Opfer, sich zu befreien. Es blieb unverletzt, wie die Wiener Landespolizeidirektion in einer Aussendung bestätigte.

Unbekannte Identität

Der Tatverdächtige wurde noch am Bahnsteig festgenommen. Laut Augenzeugenberichten der „Presse“ wies er leichte Verletzungen auf – sein T-Shirt war blutverschmiert, Sanitäter versorgten ihn vor Ort, ehe er unter Polizeibegleitung abtransportiert wurde. Wer der Mann ist, blieb auch am Dienstag noch offen: Er verweigert gegenüber den Ermittlern jegliche Angaben zu seiner Person.

Die weiteren Ermittlungen liegen bei der Außenstelle Nord des Landeskriminalamts Wien.