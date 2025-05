Reisebus zerreißt 50 Meter Leitschiene – Vier Verletzte bei Nachtunfall auf A2

Mit voller Wucht krachte ein Reisebus auf der Südautobahn in die Leitplanke. Die Bilanz des nächtlichen Unfalls: vier Verletzte und ein Großeinsatz der Rettungskräfte.

In der Nacht zum Montag kam es auf der Südautobahn bei Wiener Neudorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Reisebus verunglückte und vier Personen verletzt wurden. Das mit 26 Passagieren besetzte Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Aufpralldämpfer an einer Fahrbahnteilung und prallte anschließend gegen die Leitplanke.

Nach Angaben der Einsatzkräfte war die Wucht des Aufpralls so erheblich, dass die Leitschiene auf einer Strecke von etwa 50 Metern aus der Verankerung gerissen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf rückte am Montag um 00.21 Uhr zum Unfallort auf der A2 in Richtung Wien aus.

Ersten Ermittlungen zufolge könnten die widrigen Wetterverhältnisse zum Unfall beigetragen haben. Die Einsatzkräfte berichteten von starkem Regen und rutschigen Fahrbahnverhältnissen in der Unfallnacht, was die Kontrolle über das schwere Fahrzeug erschwert haben könnte.

Verletzte geborgen

„Vier Personen wurden verletzt und mussten vom Roten Kreuz sowie dem Arbeiter-Samariter-Bund in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund von starken Verformungen des Fahrzeuges musste die Feuerwehr die hintere Kabinentüre gewaltsam öffnen, um Zugang zum Inneren zu schaffen“, hieß es vonseiten der Feuerwehr Wiener Neudorf.

Aufwändige Bergung

Die unverletzten Businsassen wurden mit zwei Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr von der Autobahn abtransportiert. Ein Spezialunternehmen übernahm nach Absprache mit dem zuständigen Autobahnmeister die Bergung des havarierten Reisebusses.

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, dauerte mehr als zwei Stunden.

Für die örtlichen Einsatzkräfte war dies nicht der erste schwere Unfall auf diesem Autobahnabschnitt. Bereits im Februar dieses Jahres musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken, als ein Kleinbus auf der A2 verunglückte und Insassen aus dem Wrack gerettet werden mussten. Der Streckenabschnitt bei Wiener Neudorf hat in den vergangenen Monaten mehrere schwerwiegende Unfälle gesehen, darunter einen Fahrzeugbrand im Februar und einen Lkw-Brand im Oktober dieses Jahres.