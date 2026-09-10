Rekord an Österreichs Schulen: 2.440 Schüler suspendiert

Österreichs Schulen verzeichnen einen historischen Höchststand – und die Reaktion darauf fällt diesmal anders aus als erwartet.

An österreichischen Schulen wurden im vergangenen Schuljahr so viele Schülerinnen und Schüler suspendiert wie nie zuvor. Insgesamt waren 2.440 Kinder und Jugendliche betroffen.

Innerhalb von drei Jahren ist die Zahl der Suspendierungen um 28 Prozent gestiegen. Besonders deutlich schlägt sich dieser Anstieg im Volksschulbereich nieder, wo 534 Kinder vom Unterricht ausgeschlossen wurden. An allgemeinbildenden höheren Schulen wurden 135 Suspendierungen verzeichnet, an Berufsschulen 13.

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Nach Angaben des Bildungsministeriums ist der Anstieg vor allem mit zunehmenden psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen sowie sozialen Entwicklungsdefiziten nach der Covid-19-Pandemie und einem übermäßigen Konsum digitaler Medien begründet worden.

Neue Begleitpflicht

Seit dem laufenden Schuljahr gilt eine neue Verpflichtung: Wer suspendiert wird, muss eine strukturierte Begleitung absolvieren. Diese umfasst zwischen acht und zwanzig Stunden pro Woche und soll den betroffenen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, den versäumten Lernstoff aufzuarbeiten und den Wiedereinstieg in den Schulalltag vorzubereiten.

In die Umsetzung der individuell erstellten Förderpläne sind auch Eltern und Erziehungsberechtigte aktiv eingebunden. Die Betreuung selbst erfolgt durch multiprofessionelle Teams, bestehend aus Pädagoginnen und Pädagogen, Beratungslehrkräften sowie weiteren Fachkräften aus dem schulischen und außerschulischen Bereich.

Wiederkehrs Ziel

Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat die Stoßrichtung der Maßnahmen klar formuliert: „Unser Ziel ist nicht, Kinder und Jugendliche möglichst lange aus der Schule fernzuhalten. Unser Ziel ist, dass sie nach einer Suspendierung wieder gut in den Schulalltag zurückkehren können.“ Die neuen Regelungen sind auf eine nachhaltige Reintegration ausgerichtet.