Rihanna und A$AP Rocky: Baby Nummer 2 im Anmarsch?

Ein neues Kapitel im Leben des Pop-Phänomens Rihanna, 35, und des Rapper A$AP Rocky, 34, scheint aufgeschlagen: Sie sollen zum zweiten Mal Eltern geworden sein. Doch eine offizielle Bestätigung des Paares steht bislang aus, obwohl das Baby angeblich bereits am 3. August das Licht der Welt erblickt hat.

Die Ankündigung der zweiten Schwangerschaft von Rihanna war ein Paukenschlag, der während der Halbzeitshow des Super Bowl vor einem Millionenpublikum stattfand. Ein spektakuläres Ereignis, das die Fans in Atem hielt. Doch seitdem ist es um die beiden Stars, die seit 2020 offiziell ein Paar sind, ruhig geworden.

Geheimnis um Rihannas und A$AP Rockys zweites Baby

Laut der US-amerikanischen Klatschseite „TMZ“ soll das Baby, ein Junge, bereits am 3. August in Los Angeles geboren worden sein. Sein Name soll, wie bei ihrem ersten Sohn, mit einem „R“ beginnen. Doch weder Rihanna noch A$AP Rocky haben bisher über Social Media Hinweise auf die Geburt gegeben oder Details zu Babygeschlecht oder Namen verraten. Eine Tatsache, die die Gerüchteküche nur noch mehr anheizt.

Rihanna und A$AP Rocky halten ihr Privatleben geschützt

Rihanna und A$AP Rocky sind bekannt dafür, ihr Privatleben weitestgehend unter Verschluss zu halten. Ihr erster Sohn, RZA Athelston Mayers, war im Mai des vergangenen Jahres zur Welt gekommen. Doch erst ein halbes Jahr später teilte Rihanna erste Aufnahmen des Kleinen mit der Öffentlichkeit.

Fans warten gespannt auf mögliche Bestätigung und erste Bilder

Die Gerüchte über die Geburt des zweiten Kindes scheinen also durchaus plausibel. Dennoch bleibt die Bestätigung des Paares aus. Und wenn Rihanna und A$AP Rocky ihrem bisherigen Muster folgen, könnten die Fans noch eine Weile auf erste Bilder des Babys warten müssen.