Neymar hebt ab: Luxusflug in Prinzen-Boeing! (VIDEO)

Mit einem Flug der Superlative startet Neymar (31) seine neue Fußballkarriere im saudi-arabischen Verein Al-Hilal. Der brasilianische Fußballstar, der in der vergangenen Woche seinen Wechsel bestätigte, wurde nicht nur mit einem Jahresgehalt von 100 Millionen Euro und weiteren Annehmlichkeiten wie Luxusautos und Saunen gelockt, sondern auch mit einem spektakulären Flug in einer Boeing 747, die von niemand Geringerem als dem saudischen Prinzen Alwaleed bin Talal Alsaud zur Verfügung gestellt wurde.

Die Boeing 747, die Neymar nach Riad brachte, ist ein Flugzeug der Superlative. 1992 erbaut und zunächst an Air China ausgeliefert, wechselte sie später wieder in den Besitz von Boeing, bevor sie schließlich von den Saudis erworben wurde. 2005 ließ Prinz Alwaleed bin Talal Alsaud die Maschine komplett überholen und in eine luxuriöse Flugvilla verwandeln. Der Innenraum besticht durch seine goldene Verzierung, bequeme Leder-Sessel und sogar einen Königsstuhl – ein goldener Thron, der als einziger Einzelsitz in der gesamten Maschine thront.

Mehr als nur die Boeing 747

Nicht nur die Boeing 747 ist Teil der beeindruckenden Flotte des Prinzen. Er besitzt unter anderem auch einen Airbus A321 und eine Hawker Siddeley 125. Im Jahr 2008 unternahm er sogar den Versuch, einen Airbus A380 zu erwerben und diesen zum ersten Privatjet des Flugzeug-Typs der Welt umzubauen.

Mit Luxusflugzeug in die saudi-arabische Wüste

Neymars Transfer zu Al-Hilal ist nicht nur wegen der astronomischen Summen, die dabei im Spiel sind, bemerkenswert. Es ist vor allem die Art und Weise, wie der brasilianische Fußballstar in den saudi-arabischen Wüstenstaat einfliegt, die diesen Wechsel so einzigartig macht. Mit einem Flug in einer luxuriösen Boeing 747, die einem saudischen Prinzen gehört, setzt Neymar ein klares Zeichen: Er ist bereit, für seinen neuen Verein in die Lüfte zu gehen.