Rückruf: Diese Sonnencreme bietet null UV-Schutz!

Sonnenschutz, der keiner ist: Eine beliebte Sonnencreme muss vom Markt genommen werden. Bei Tests fiel das Produkt durch – mit potenziell gefährlichen Folgen für die Haut.

Die UOUOROSE GmbH hat einen Rückruf für ihre „Diasaar Sunscreen Lotion 90+“ eingeleitet. Das Unternehmen musste einräumen, dass das Produkt nicht den erforderlichen Schutz vor ultravioletter Strahlung gewährleistet. Betroffen ist ausschließlich die Charge mit der Kennzeichnung 2024041504, die zwischen April und Juli 2025 in den Handel gelangte.

Behördliche Tests ergaben, dass die beworbene Sonnenschutzwirkung nicht erreicht wird. Die Lotion entspricht damit nicht den gesetzlichen Vorgaben und könnte bei Anwendung zu Gesundheitsschäden führen. Verbraucher werden aufgefordert, das Produkt nicht mehr zu verwenden und es zur Verkaufsstelle zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbeleg zurückerstattet.

Kontakt und Rückgabe

In einer Stellungnahme betont der Hersteller, dass die Sicherheitswarnung nicht automatisch ein Schuldeingeständnis darstelle. Für Rückfragen hat das Unternehmen eine Telefonhotline unter +43 1 4032680 eingerichtet. Alternativ können Kunden ihre Anliegen per E-Mail an [email protected] richten.

Gesundheitsrisiken durch unzureichenden Sonnenschutz

Der ausreichende Schutz vor Sonneneinstrahlung ist besonders in den Sommermonaten essenziell, doch nicht jedes Produkt hält, was es verspricht. Im Fall der zurückgerufenen Sonnencreme könnte das sorglose Eincremen vor dem Strandbesuch fatale Folgen haben.

Medizinische Experten warnen ausdrücklich vor den Gefahren unzureichender UV-Schutzprodukte. Regelmäßige Sonnenbrände erhöhen das Hautkrebsrisiko erheblich, besonders bei Kindern und Menschen mit heller Haut. Langfristig können wiederholte UV-Schäden zur Entstehung von Melanomen und anderen Hauttumoren führen, wie Dermatologen hervorheben.

⇢ Strahlen-Ranking enthüllt: In diesen Urlaubsländern ist die Sonne am gefährlichsten



Häufige Qualitätsmängel bei Sonnenschutzmitteln

Qualitätsmängel bei Sonnenschutzprodukten sind keine Seltenheit. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Österreich stellt im Rahmen regulärer Marktüberwachungen fest, dass jährlich etwa 10 bis 15 Prozent der getesteten Produkte die angegebenen Schutzwerte nicht erfüllen oder andere Mängel aufweisen. Behörden empfehlen daher dringend, auf geprüfte Produkte mit gültiger Zulassung zu achten und veröffentlichte Rückrufe ernst zu nehmen.

In Wien zeigt sich der Dienstag zunächst von seiner sonnigen Seite, später ziehen Wolken auf. Überwiegend bleibt es niederschlagsfrei, vereinzelte Regenschauer oder Gewitter sind jedoch möglich.