Sarajevo: So raucht, esst und trinkt ihr wie ein echter Bosnier (FOTOS)

Wenn ihr die Straßenkulinarik liebt, dann ist die bosnische Hauptstadt Sarajevo der perfekte Ort für euch. Es gibt etliche Restaurants und Lokale wo gebacken, gegrillt oder gebraten wird. Wenn man als Tourist kommt, weiß man vor lauter Auswahl gar nicht mehr, wo man gehen soll. Kosmo hat die besten Destinationen aufgelistet.

Ćevapi essen:

Wenn ihr in Bosnien und Herzegowina seid, dann müsst ihr das Nationalgericht Ćevapi mit Lepinja und jede Menge Zwiebel essen. Das gegrillte Hackfleisch ist das sogenannte Fast Food, ein Mc Donalds hat bei diesem Essen keine Chance. Als Beilage nimmt man immer eine Kugel Kajmak oder einen Salat, wie etwa šopska salata. Kleine Info am Rande, jede Stadt in Bosnien hat ein eigenes Ćevapi-Geheimrezept. Wundert euch nicht wieso es plötzlich Sarajevske Ćevape anders schmecken als Travničke oder Banjalučke Ćevape.

(Foto: iStock)

Wenn man schon in der schönen bosnischen Hauptstadt ist, so muss man auch wie ein echter „Sarajlija“ (Bürger aus Sarajevo) essen. Kosmo empfiehlt euch ins Ćevapdžinica Željo oder Petica zu gehen, um die besten Ćevape zu essen.



Ćevabdžinica Petica, Oprkanj, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina:

Auf der nächsten Seite geht’s weiter!