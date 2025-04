„Sch*** auf alles!“: Novak Djokovic rastet komplett aus

Vom Dominator zum Zweifler: Novak Djokovic kämpft nicht nur gegen seine Gegner, sondern auch mit sich selbst. Seine jüngsten Wutausbrüche sprechen eine deutliche Sprache.

Das Video von Novak Djokovic kurz vor seinem Match gegen Matteo Arnaldi spricht Bände. „Scheiß Sport, scheiß Tennis, scheiß auf alles“, polterte der 24-fache Grand-Slam-Champion im Training, während Coach Andy Murray schweigend die Bälle aufsammelte. Ein ungewöhnlicher Gefühlsausbruch des Serben, der die Frustration nach seinen jüngsten Auftritten kaum deutlicher hätte zum Ausdruck bringen können.

Die Frage nach Djokovics verbliebener Motivation drängt sich förmlich auf. Der einstige Dominator des Tennissports wirkt zunehmend wie ein Schatten seiner selbst. Seine Leistungskurve gleicht einer Achterbahnfahrt – von der jahrelangen Beständigkeit, die ihn an die Spitze katapultierte, ist wenig übriggeblieben. Die aktuelle Saison verläuft für den 37-Jährigen alles andere als wunschgemäß.

Ernüchternde Ergebnisse

Die Ergebnisse der letzten Wochen zeichnen ein ernüchterndes Bild: In Miami erreichte er zwar noch das Endspiel, musste sich dort jedoch überraschend dem tschechischen Außenseiter Jakub Mensik geschlagen geben. Danach folgte der sportliche Absturz mit zwei Erstrunden-Pleiten in Monte-Carlo und Madrid. Auch im Vorjahr blieb die Trophäensammlung des Serben ungewohnt leer – einzig das olympische Gold in Paris verhinderte eine komplette Nullrunde.

Mentaler Wandel

Besonders aufschlussreich ist Djokovics veränderte Herangehensweise. Beim Turnier in der spanischen Hauptstadt formulierte er sein Ziel erstaunlich bescheiden: „ein Match mehr zu gewinnen“ als in der Vorwoche. Der einstige Perfektionist spricht mittlerweile von einer „neuen Realität“ und gesteht offen ein: „Nach über 20 Jahren, in denen ich jeweils daran dachte, in einem Turnier möglichst weit zu kommen, ist das eine Herausforderung für mich.“

Diese Worte offenbaren den mentalen Wandel bei einem Athleten, der einst für seinen unbändigen Siegeswillen und seine Beständigkeit bewundert wurde.

Sportpsychologische Perspektive

Experten für Sportpsychologie sehen Djokovics aktuelle Situation als typisches Phänomen bei langjährigen Spitzenathleten. Die emotionalen Ausbrüche und Selbstzweifel sind demnach charakteristische Anzeichen für mentale Erschöpfung nach Jahrzehnten an der Weltspitze. Der anhaltende Leistungsdruck und die Erwartungshaltung – nicht zuletzt seine eigene – fordern nach über 20 Jahren Profitennis ihren Tribut.

Seine öffentlichen Äußerungen zur „neuen Realität“ und dem veränderten Anspruchsniveau werden von Fachleuten als wichtiger psychologischer Anpassungsprozess gewertet. Die Stimmungsschwankungen und emotionalen Ausbrüche des Serben spiegeln den schwierigen Übergang vom dominierenden Champion zu einem Spieler wider, der mit dem natürlichen Nachlassen seiner Dominanz konfrontiert wird – eine Phase, die selbst für mentale Ausnahmeathleten wie Djokovic eine enorme Herausforderung darstellt.