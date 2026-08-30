Schlepper, Millionen, Schatten – das geheime Finanznetz mitten in Europa

Milliarden im Verborgenen: Ein Schattensystem, das Wien längst erreicht hat, gerät ins Visier der Behörden.

Das Hawala-System (informelles Geldtransfernetzwerk) ist ein traditionelles, informelles Finanznetzwerk, das in Österreich in zunehmendem Maß für kriminelle Zwecke missbraucht wird.

Eine gemeinsame investigative Recherche des ORF und der European Broadcasting Union (EBU) zeigt, dass über das Hawala-System weltweit jährlich mehr als 200 Milliarden Dollar transferiert werden. Allein in Österreich soll es in mehreren hundert Geschäften verfügbar sein. In der Schlepperkriminalität nimmt das Netzwerk eine zentrale Stellung ein, da es finanzielle Transaktionen außerhalb des regulären Bankensystems ermöglicht.

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Kriminelle Netzwerke

In einem aufsehenerregenden Verfahren in Belgien wurden mehr als 500 sogenannte Hawaladar (Vermittler im Hawala-Netzwerk) identifiziert, die Geldtransfers für kriminelle Organisationen abwickelten. In Wien wurde unterdessen das nach Einschätzung der Behörden größte Hawala-Büro Österreichs ausgehoben – betrieben von einer Gruppe, gegen die im Juli 2025 langjährige Haftstrafen wegen Beteiligung an Schlepperaktivitäten verhängt wurden.

Im Rahmen der Operation Ancora wurde im März ein Schleppernetzwerk zerschlagen, das über dieses System Milliarden an Einnahmen generiert haben soll. Nach Angaben des österreichischen Innenministeriums wurden dabei mehr als 130 Tatverdächtige festgenommen. Das zerschlagene internationale Netzwerk soll im Zeitraum von Herbst 2023 bis Mai 2025 über 100.000 Menschen illegal von der Türkei über Südosteuropa und Österreich nach Deutschland geschleust haben. „Das schiere Ausmaß des Netzwerks hat uns völlig überrascht“, erklärte Vincent Guerra, leitender Staatsanwalt im Verfahren. Lucy Myles von Europol brachte die Tragweite des Systems auf den Punkt: „Es ist ein paralleles Finanzsystem, und es ist das Lebenselixier des organisierten Verbrechens.“

Rechtliche Grauzone

Ursprünglich diente das Hawala-System der BKS-Diaspora dazu, Geld schnell, kostengünstig und verlässlich in die Heimatländer zu überweisen – oft unter günstigeren Konditionen als über klassische Bankinstitute. Da das System innerhalb der EU jedoch keinen legalen Status besitzt, stellt seine Nutzung die betroffenen Gemeinschaften vor erhebliche rechtliche Schwierigkeiten. Die Europäische Kommission stellt in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage klar, dass nach EU-Recht alle Betreiber von Zahlungsdiensten, einschließlich Hawala-Vermittlern, als Zahlungsinstitute zugelassen sein müssen und dass die Durchführung solcher Geldtransfers informell und ohne Zulassung in allen EU-Mitgliedstaaten mit strengen Sanktionen belegt ist. Die finanziellen Vorteile stehen damit in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den damit verbundenen juristischen Risiken.

Gerald Tatzgern, Leiter der Abteilung zur Schleppereibekämpfung im Bundeskriminalamt, beschreibt das Hawala-System als eine Art Treuhandkonstruktion, die es Schleppern ermöglicht, finanzielle Sicherheit zu erlangen – etwa indem Zahlungen erst nach der gesicherten Ankunft von Migranten freigegeben werden. Tatzgern warnt eindringlich vor der Rolle des Systems in der organisierten Kriminalität und bezeichnet es als „gigantische Schattenbank“, über die Erlöse aus kriminellen Geschäften gewaschen werden.