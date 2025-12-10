Schock beim Schulskikurs: Lehrer stirbt nach Sturz

Dramatische Szenen im Skigebiet Nassfeld: Ein 64-jähriger Lehrer stürzt während einer Schulskifahrt von der Piste und prallt gegen einen Baum – mit fatalen Folgen.

Im Skigebiet Nassfeld in Kärnten kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Unglück. Ein 64-jähriger Lehrer, der eine Schülergruppe auf ihrer Skiausfahrt begleitete, verunglückte auf der Tröglabfahrt tödlich. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag und verwandelte den Schulausflug in ein traumatisches Erlebnis.

Der Unfall geschah etwa um 12:30 Uhr, als der Pädagoge auf der Tröglabfahrt stürzte. Nach Polizeiangaben geriet er aus noch nicht geklärten Gründen von der präparierten Piste ab. Die Ermittler betonen, dass keine Schüler am Unfallgeschehen beteiligt waren.

Tragischer Sturz

Der Lehrer rutschte etwa zehn Meter einen Abhang hinunter, bevor er mit einem Baum kollidierte. Obwohl der Verunglückte beim Eintreffen der ersten Helfer noch bei Bewusstsein und ansprechbar war, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide.

Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen und Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Trotz Schutzhelm und unmittelbar begonnener Reanimation verstarb der 64-Jährige kurz darauf während des Transports im Rettungshubschrauber.

