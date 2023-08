Schock in Zivinice: Doppeltödlicher Schusswechsel erschüttert Bosnien!

In Zivinice, Bosnien und Herzegowina, ereignete sich ein tragischer Vorfall, bei dem ein Mann eine Frau erschoss und anschließend Selbstmord beging. Die Untersuchungen laufen noch.

In der Ortschaft Podgajevi, Zivinice, Bosnien und Herzegowina, kam es zu einem tragischen Vorfall. Ein 58-jähriger Mann, bekannt unter den Initialen M.A., erschoss eine 52-jährige Frau, C.T., bevor er sich selbst das Leben nahm. Die Polizei wurde um 21.10 Uhr über Schüsse aus einem Familienhaus informiert und schickte sofort eine Patrouille und ein Notdienstteam zum Ort des Geschehens.

Bei Ankunft fanden die Beamten die Leichen des Mannes und der Frau. Der diensthabende Arzt des Notdienstes bestätigte vor Ort den Tod beider Personen. Laut Berichten der Tageszeitung Dnevni Avaz aus Sarajevo wurde der Tod durch den Einsatz von Schusswaffen verursacht. Die Polizeibeamten des MUP führen derzeit eine Untersuchung durch und der Staatsanwalt des Tuzla Kantons wurde über den Vorfall informiert.

Dieser Vorfall ist nicht der erste seiner Art in der Region. In Gradacac, nur 60 Kilometer von Zivinice entfernt, ereignete sich vor kurzem ein ähnlich schreckliches Verbrechen. Nermin Sulejmanovic tötete in einem blutigen Feldzug seine Frau Nizama Hecimovic und zwei weitere Menschen.

Diese Vorfälle werfen ernsthafte Fragen über den Kontext von Gewalt in der Region auf. Die Untersuchungen zu beiden Fällen sind noch im Gange.