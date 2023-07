Schockierende Drogenexzesse in Stadtbus! (VIDEO)

Es ist ein verstörender Trend, der sich in den letzten Wochen in Belgrad, Serbien, abzeichnet. Immer wieder tauchen in den sozialen Medien Clips auf, die offenbar Drogenkonsum in öffentlichen Räumen dokumentieren. Die jüngste Episode sorgte am Mittwoch, den 28. Juni, für besondere Aufmerksamkeit und Entsetzen. Ein Mann konsumierte Drogen im überfüllten Bus der Stadtlinie 95. Die Mitfahrer mussten dabei tatenlos zusehen während der Mann vollkommen unbeeindruckt von der Umgebung und den irritierten Blicken weiter seinem Treiben nachging.

Passagiere filmten diese erschütternde Szene und verbreiteten sie in den sozialen Medien. Interessanterweise ist dies nicht der erste Vorfall dieser Art.

Anfang Juni nahm man eine ähnliche Situation in Belgrad auf, bei der jemand ebenfalls einen Mann dabei filmte, wie er Drogen in einem öffentlichen Verkehrsmittel konsumierte. Es wird sogar vermutet, dass es sich bei beiden Vorfällen um denselben Mann handelt.

Die Tatsache, dass diese Vorfälle ans Licht kommen, ist jedoch nicht nur der Verdienst aufmerksamer Bürger, die mit ihren Smartphones solche Szenen festhalten. Vielmehr ist es auch das Ergebnis einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur, die es ermöglicht, solche Clips schnell und einfach zu verbreiten.

Obwohl die rasche Verbreitung solcher Vorfälle dazu beiträgt, das Bewusstsein für diese bedenkliche Entwicklung zu schärfen, wirft sie auch kritische Fragen auf. Man könnte beispielsweise hinterfragen, aus welchem Grund man die Menschen filmt werden und stattdessen nicht die Polizei ruft.