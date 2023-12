Schweinekrusten jetzt Luxusfleisch in Serbien!

Die Preise für Schweinekrusten in Serbien haben ein Rekordhoch erreicht, was auf den Einzelverkauf, den Chrono-Diät-Trend und wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist.

In einem serbischen Supermarkt ist eine ungewöhnliche Situation entstanden: Die Preise für Schweinekrusten sind so stark gestiegen, dass sie nun einzeln verkauft werden. Eine „Schweinebonbon“ kostet diesen Winter 7,4 Dinar, während ein Kilogramm dieser beliebten Delikatesse in derselben Filiale 2.874 Dinar kostet, was sie zu einem Luxusfleischprodukt macht. Zum Vergleich: Für etwa 200 Dinar mehr können Sie ein Kilogramm Bauchspeck, geräuchertes Fleisch und ähnliches kaufen.

Die Gründe für diese Preissteigerung sind vielfältig. Einer davon ist der Ernährungstrend: Laut den meisten Ernährungswissenschaftlern ist Fett wieder gesund geworden und Schweinekrusten sind ein Hauptbestandteil der Chrono-Diät. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass das Problem tiefer liegt und mit einem Mangel an Schweinen zusammenhängt.

„Es gibt keine Schweinekrusten, weil es keine Schweine gibt. Serbien war einst ein Exporteur von Schweinefleisch und ist heute ein Importeur. Wie sollen wir also Schweinekrusten haben? Deshalb müssen sie teuer sein. Allein bis Juli 2023 haben wir 180.000 Tonnen gefrorenes Schweinefleisch importiert. Wir hatten drei Seuchen seit dem Ersten Weltkrieg, und die letzte afrikanische Schweinepest hat 54.000 Schweine getötet“, erklärt TV-Analytiker Branislav Gulan.

Radosav Ancic, ein Schweinezüchter aus Mackat, der auch hausgemachte Produkte wie Schinken, Speck und Schweinekrusten herstellt, hat eine andere Meinung: „Selbst die einfachste Salami ist teuer, und Schweinekrusten sind immerhin eine Spezialität Serbiens. Sie sind sicherlich gesünder als andere industriell verarbeitete Fleischprodukte. Und es gibt viel Arbeit zu tun, und wie soll ich sagen, man muss ein Meister sein, um gute Schweinekrusten herzustellen. Jede Kunst hat ihren Preis.“

Wenn Sie sich in diesen Tagen mit nur einem Kilogramm Schweinefleisch und Trockenfleischprodukten versorgen möchten, bereiten Sie mehr als 100 Euro vor, denn das wird der Preis für den Kauf von Knochenlosem Schinken und Karree, geräuchertem Fleisch, Schinken, Speck, Schweinekrusten und Fett sein.

