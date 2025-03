Sensation in Sicht: Barcelona hofft auf Messi-Heimkehr

Lionel Messi im blau-roten Trikot – eine Rückkehr nach Barcelona wird zum aufregenden Gerücht. Die Spekulationen entfachen die Fußballwelt!

In der Welt des Fußballs kursiert derzeit ein Gerücht, das die Herzen der Fans höher schlagen lässt: Lionel Messi könnte bald zum FC Barcelona zurückkehren. Der argentinische Superstar, der aktuell bei Inter Miami unter Vertrag steht, könnte laut Berichten von „TNT Sports“ nach der Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, den Weg zurück nach Spanien finden. Der Vertrag des 37-Jährigen in den USA läuft noch bis Ende 2025, was die Spekulationen anheizt, dass eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

⇢ Dramatische K.o.-Runden: Inter und Barça setzen Ausrufezeichen!



Messis Mögliche Rückkehr

Diese Gerüchte über eine mögliche Rückkehr Messis nach Barcelona sind nicht ganz neu und wurden durch den venezolanischen Journalisten Alex Candal bereits im Februar befeuert. Candal hatte sich damals selbstbewusst geäußert: „Wer war der Erste, der gesagt hat, dass Leo Messi sich Inter Miami anschließt? Ich, oder etwa nicht? Und jetzt sage ich euch: Er wird zu Barcelona zurückkehren.“ Sollte sich Candals Vorhersage bewahrheiten, könnten die Fans des FC Barcelona ihren Helden schon bald wieder im ikonischen blau-roten Trikot bewundern.

Die Herausforderungen eines solchen Transfers sind jedoch nicht zu unterschätzen. In Spanien hofft man dennoch inständig, dass Messi den Weg zurück in die katalanische Metropole findet, um dort erneut die Fußballbühne zu erobern.

⇢ Barcelona kämpft sich als erstes Team ins Viertelfinale



Dieses Gerücht hat die Fußballwelt in Aufregung versetzt und die Erwartungen für die kommenden Jahre neu entfacht.