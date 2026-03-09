Serbien stoppt Öl-Export – Notbremse gegen Preisexplosion

Serbien zieht die Notbremse: Angesichts explodierender Ölpreise greift Belgrad zu einem drastischen Mittel zum Schutz der eigenen Bevölkerung.

Die serbische Regierung hat auf einer außerordentlichen Sitzung ein sofortiges Exportverbot für Erdöl und sämtliche Treibstoffderivate beschlossen. Hintergrund der Maßnahme sind massive Versorgungsengpässe auf den globalen Energiemärkten, die den Rohölpreis heute auf über 110 US-Dollar je Barrel getrieben haben.

Schutz der Bevölkerung

Die Regierung in Belgrad betonte, dass Serbien zu jenen Ländern zählt, in denen die Bevölkerung Treibstoffe deutlich unter dem tatsächlichen Marktpreis tanken kann. Mit dem Exportverbot soll sichergestellt werden, dass diese subventionierten Kraftstoffreserven im Land verbleiben und nicht ins Ausland abfließen.

Der Staat werde alles in seiner Macht Stehende tun, um sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die heimische Wirtschaft vor den Folgen der angespannten Lage auf den Energiemärkten zu schützen.

