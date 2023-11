Serbisches Kennzeichen Ziel eines Angriffs – Polizei schaut tatenlos zu (VIDEO)

Am Samstag, dem Gedenktag für die Opfer des Kroatienkriegs und des Gedenktags für die Opfer von Vukovar und Škabrnja, ereignete sich gegen 10 Uhr morgens in Nuštar, am Kreisverkehr, ein Vorfall. Vier junge Männer stiegen aus einem Fahrzeug mit Vukovarer Kennzeichen und griffen ein anderes Auto mit serbischen Nummernschildern an, indem sie mit Rufen und Tritten auf es losgingen.

Alles geschah in Anwesenheit der Polizei, und anscheinend ließ die Polizei die Angreifer gehen, ohne mit ihnen zu sprechen oder sie auch nur zu melden, wie das Videomaterial zeigt.

Ein Augenzeuge, der den Angriff aufzeichnete, berichtete: „Sie haben sich mit ihrem Auto vor meins gestellt, hinter das Fahrzeug mit dem serbischen Kennzeichen. Dann begannen sie zu gestikulieren, zu hupen und auf das Fahrzeug zuzufahren, um es zum Anhalten zu zwingen. Dann realisierte ich, dass etwas nicht stimmte, sowohl wegen des Gedenktags als auch wegen der serbischen Kennzeichen. Deshalb habe ich vorsichtshalber mein Handy eingeschaltet. Dort sieht man, wie sie fluchten, auf das Auto einschlugen und den Außenspiegel abrissen. Auf dem Video ist auch zu sehen, dass einer von ihnen ein schwarzes T-Shirt mit dem Emblem der HOS trug.“

Polizei reagiert nicht

Der Fahrer des angegriffenen Fahrzeugs mit serbischen Kennzeichen gab nach mehreren Schlägen auf das Auto und anscheinenden Versuchen, die Türen zu öffnen, Gas und entfernte sich etwa 50 Meter von den Angreifern. Es bleibt die Frage, ob der Angriff weitergegangen wäre, wenn nicht zufällig ein Polizeifahrzeug auf der Straße erschienen wäre. Ein Polizist stieg aus, reagierte jedoch nicht auf die vier jungen Männer, sondern ging zum Auto mit serbischen Kennzeichen.

Verfolger

Die Polizei beobachtete ruhig, wie die Angreifer weggingen. In unmittelbarer Nähe befand sich ein weiteres Polizeiauto. Es scheint, dass ein weiterer Polizist ausgestiegen ist, aber auch er verfolgte nur mit dem Blick, wie der Audi über die durchgezogene Linie wendete und in Richtung Vukovar zurückfuhr.

Bevor die vier jungen Männer zu ihrem Auto zurückkehrten, beleidigte einer von ihnen, der das HOS-T-Shirt trug, die Insassen des anderen Autos mit „Wir f***** eure serbischen Mütter“. Der Fahrer, der den Vorfall aufzeichnete, gab eine Aussage auf dem Polizeirevier in Vinkovci ab. Ihm wurde gesagt, dass die angegriffenen Personen Studenten aus Serbien seien, die nach Bosnien und Herzegowina unterwegs waren.

„Mir wurde auch in der Wache gesagt, dass sie auf eine Anklage und eine private Klage verzichtet haben, weil sie, wie gesagt wurde, nicht vor Gericht erscheinen und der Öffentlichkeit ausgesetzt sein wollen. Sie sagten mir auch, dass die Schäden an ihrem Auto schon vorher vorhanden waren. Ich will mich nicht einmischen, aber zwischen den Zeilen habe ich verstanden, dass nichts daraus wird und dass dieser Bericht in der Schublade enden wird. Der Polizeiwagen war da, sogar ein weiteres Polizeiauto, zwei Polizisten schauten sich das an. Die Angreifer stiegen ins Auto und fuhren weg, und die Polizisten standen da und schauten zu. Niemand fand das merkwürdig. Ich sagte dem Polizisten, dass es unwichtig sei, wer ich bin und welche Nummernschilder mein Auto hat, aber es ist wirklich beschämend, zuzulassen, dass jemanden so brutal angegriffen wird und darauf nicht zu reagieren“, sagte der Augenzeuge.