Ein Anruf, eine aufgehobene Sperre – und plötzlich steht mehr auf dem Spiel als ein Achtelfinalplatz.

Was als sportrechtliche Entscheidung begann, nimmt zunehmend die Dimensionen eines politischen Skandals an. Der Fußball-Weltverband hat die Rotsperre gegen Folarin Balogun aufgehoben – jenen 25-jährigen Stürmer, der mit drei Treffern bislang der treffsicherste Angreifer der US-amerikanischen Nationalmannschaft bei dieser WM ist. Balogun hatte im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, das die USA mit 2:0 gewannen, seinen Gegenspieler Tarik Muharemovic (23) in einem Zweikampf am Knöchel erwischt – unabsichtlich, wie es schien, aber mit einer Wucht, die den brasilianischen Schiedsrichter Raphael Claus (46) nach Ansicht der Szene zur härtesten Strafe greifen ließ.

„Für mich ist das niemals eine Rote Karte. Das war niemals Absicht“, stellte US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino (54) danach unmissverständlich klar.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Trumps Einmischung

Doch nun rückt nicht die Entscheidung des Unparteiischen in den Mittelpunkt, sondern das, was sich offenbar hinter den Kulissen abspielte. Wie „The Athletic“, der Nachrichtensender CNN und die Nachrichtenagentur AP übereinstimmend berichten, soll US-Präsident Donald Trump (80) persönlich bei der Fifa vorstellig geworden sein – mit einem Anruf direkt bei Verbandspräsident Gianni Infantino (56), in dem er darum bat, die Rote Karte gegen Balogun zu überprüfen. Mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen hätten diesen Ablauf bestätigt.

Laut einem Bericht der „New York Times“ soll Trump in diesem Gespräch dem Schiedsrichter sogar Spielmanipulation vorgeworfen haben – er habe in Brasilien ungerechtfertigt Rote Karten verteilt. Die entsprechenden Informationen soll Trump dabei von einem Großspender des US-Teams erhalten haben. Belastbare Beweise für eine tatsächliche Manipulation durch den brasilianischen Referee gibt es dem Bericht zufolge allerdings nicht.

Trump selbst ließ nach der Bekanntgabe der Fifa-Entscheidung keine Zeit verstreichen und feierte das Ergebnis in den sozialen Medien: „Vielen Dank an die Fifa, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit korrigiert hat!“ Eine offizielle Stellungnahme gab es weder vom Weltverband noch vom Weißen Haus.

Belgiens Reaktion

Belgien, der kommende Gegner der USA, reagierte mit offenem „Erstaunen“ auf die plötzlich kassierte Sperre und schloss rechtliche Konsequenzen ausdrücklich nicht aus. In einer Stellungnahme vom Sonntag hieß es, der belgische Verband prüfe alle verfügbaren Optionen, „um die legitimen Rechte aller teilnehmenden Mannschaften zu wahren und die Grundprinzipien des Fair Plays“ zu schützen. Balogun steht damit für das Achtelfinalduell mit Belgien am Dienstag ab 2 Uhr – zu sehen in ARD und MagentaTV – wieder zur Verfügung.

Die Fifa stützte ihre Entscheidung auf Artikel 27 des Disziplinarreglements, der eine vollständige oder teilweise Aussetzung einer Strafe ermöglicht. Baloguns Sperre wird demnach für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Sollte der Stürmer in diesem Zeitraum „einen weiteren Verstoß gleicher Art und Schwere“ begehen, würde die ursprüngliche Sanktion in Kraft treten.

Trump selbst war bislang bei keiner Partie dieser Weltmeisterschaft im Stadion zugegen. Spätestens zum Finale am 19. Juli in East Rutherford, New Jersey, wird er jedoch erwartet.