So kündigt ihr in der Arbeit richtig!

Das Arbeitsleben bringt viele Veränderungen mit sich, und manchmal ist es notwendig, den Schritt der Arbeitnehmerkündigung zu gehen. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über das korrekte Vorgehen für Arbeitnehmer in Österreich, die ihr Arbeitsverhältnis beenden möchten.

Wenn es darum geht, den eigenen Job aufzugeben, sprechen wir von Arbeitnehmerkündigung. Doch wie genau läuft dieser Prozess in Österreich ab?

Arbeitnehmerkündigung vs. befristetes Arbeitsverhältnis

Es ist wichtig zu wissen, dass eine Arbeitnehmerkündigung das unbefristete Arbeitsverhältnis auflöst, während ein befristetes Arbeitsverhältnis durch Zeitablauf endet. Die Kündigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses ist nur möglich, wenn dies ausdrücklich mit dem Arbeitgeber vereinbart wurde.

Schriftlich oder mündlich kündigen?

Das Gesetz schreibt keine bestimmte Kündigungsform vor. Arbeitnehmer können daher mündlich oder schriftlich kündigen, es sei denn, im Kollektiv- oder Dienstvertrag ist eine spezifische Kündigungsform festgelegt.

Tipps zur Kündigung:

Kündigen Sie schriftlich für Beweiszwecke.

Beachten Sie die Dauer des Postwegs, wenn Sie die Kündigung per Post versenden.

Wann ist die Kündigung gültig?

Die Kündigungsfrist beginnt zu laufen, wenn die Kündigung dem Arbeitgeber zugeht, sei es durch mündliche Mitteilung oder schriftliche Zustellung. Der Kündigungstermin ist der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses, nicht der Tag der Kündigung.

Kluges Timing & die richtige Frist

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kündigungsfrist von einem Monat und möchten Ihr Arbeitsverhältnis bis Ende Juni beenden. In einem solchen Fall ist es entscheidend zu wissen, wann Sie die Kündigung genau aussprechen sollten. Die Kündigung muss spätestens am 31. Mai bei Ihrer Arbeitgeberin oder Ihrem Arbeitgeber eingegangen sein, um sicherzustellen, dass das Arbeitsverhältnis am 30. Juni reibungslos endet. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Kündigung früher auszusprechen, beispielsweise am 25. Mai, um das Arbeitsverhältnis zum gewünschten Zeitpunkt zu beenden. Ein kluges Timing und die Beachtung der Kündigungsfrist sind dabei von großer Bedeutung.

Kündigungsfrist bei Angestellten & Arbeiter

Angestellte können, sofern nicht anders vereinbart, jeweils zum Monatsletzten kündigen, mit einer einmonatigen Kündigungsfrist. Seit Oktober 2021 gelten für Arbeiter ähnliche Regelungen. Diese Frist kann jedoch durch Vereinbarung verlängert werden.

Dienstfreistellung & Postensuchtage

Während der Kündigungsfrist kann es zu einer Dienstfreistellung kommen, bei der der Arbeitgeber das volle Entgelt weiterzahlt. Beachten Sie, dass selbst gekündigte Arbeitnehmer keinen gesetzlichen Anspruch auf bezahlte Freizeit für die Arbeitssuche haben.

Arbeitslosengeld & Krankenversicherung nach Kündigung

Bei selbst verursachter Auflösung des Arbeitsverhältnisses gibt es eine vierwöchige Sperrfrist für das Arbeitslosengeld. Die Krankenversicherung gewährt noch sechs Wochen lang Anspruch auf Sachleistungen und drei Wochen lang Krankengeld für neue Krankheitsfälle.

Es ist entscheidend, die rechtlichen Aspekte beim Kündigen in Österreich zu verstehen. Arbeitnehmer sollten sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.