So rettete Sasa Popovic Prijovics Karriere

Aleksandra Prijovic stand einst kurz vor dem Karriereende, doch Sasa Popovic rettete ihre musikalische Laufbahn. Sein Einfluss prägt die Musikszene bis heute.

Aleksandra Prijovic, von Freunden liebevoll als „Prija“ bekannt, stand einst vor der schweren Entscheidung, ihre musikalische Laufbahn zu beenden. Sie glaubte, die Unterstützung des Publikums zu verlieren. Doch Sasa Popovic, der visionäre Gründer der „Grand“ Produktion, hielt sie davon ab.

Popovic, der im Alter von 70 Jahren nach einem schweren Kampf gegen eine Krankheit verstarb, war fest entschlossen, seine Krankheit zu besiegen und unterzog sich auch in Paris regelmäßigen Therapien.

In der Musikszene war Popovic eine prägende Figur. Er initiierte einen Wettbewerb, der vielen Talenten zum Durchbruch verhalf. Aleksandra Prijovic ist eine dieser Erfolgsgeschichten. Durch „Zvezde Granda“ und Popovics Unterstützung konnte sie sich zu einem großen Star entwickeln. Wenige wissen, dass Popovic sie ermutigte, als sie nach ihrem Ausscheiden entmutigt war.

Popovics Einfluss

In einem Interview sagte Popovic über Aleksandra: „Für Aleksandra Prijovic ist das etwas, das ist wirklich etwas Unglaubliches. Was sie erreicht hat, erinnert mich an Lepa Brena und ‚Slatki greh‘ im Jahr 1983, als wir unglaubliche Konzerte gemacht haben. Das Gleiche ist jetzt mit Aleksandra passiert.“

Er erinnerte sich an ihre erste Begegnung 2011 in Subotica, als sie erst 15 Jahre alt war. Sie nahm an einem Casting mit 40 bis 50 Teilnehmern teil und schaffte es durch mehrere Runden, bevor sie durch die Zuschauerabstimmung ausschied. Ihre Enttäuschung war groß.

Im darauffolgenden Jahr organisierte Popovic ein weiteres Casting. Da er noch zwei Teilnehmerinnen für die neue Saison benötigte, lud er die besten Kandidatinnen des Vorjahres, die die meisten Stimmen erhalten hatten, erneut ein. Aleksandra befand sich in der kroatischen Stadt Beli Manastir, als sie von Popovics Sekretärin kontaktiert wurde. Trotz anfänglicher Zweifel überzeugte Popovic sie mit den Worten: „Hör zu, Aleksandra, das ist deine letzte Chance, komm, und was auch immer passiert, passiert.“

In der Saison 2012/13 trat sie gemeinsam mit Andreana Cekic auf und beeindruckte mit ihrer Darbietung.