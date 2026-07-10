Sohn zündet Mutter an: 103-jährige Oma schwer verletzt

Ein Streit in einem hessischen Wohnhaus endet tödlich – und eine 103-Jährige muss das Unfassbare mit ansehen.

In einem Wohnhaus in Hünfelden (Hessen) kam es am Donnerstagnachmittag zu einer schweren Gewalttat: Ein 45-jähriger Mann soll nach einem Streit seine 76-jährige Mutter angegriffen und in Brand gesetzt haben. Die 103-jährige Großmutter des Mannes war dabei offenbar unmittelbar anwesend und musste die Tat mitansehen. Die Gewalttat ereignete sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Kellerwohnung eines Hauses im Hünfeldener Ortsteil Kirberg im Weiherweg.

Mutter stirbt, Großmutter verletzt

Die 76-Jährige erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Die Großmutter wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft Limburg und Polizeipräsidium Westhessen befindet sich die 103-Jährige trotz erheblicher Verletzungen nicht in Lebensgefahr.

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Flucht und Festnahme

Dem Täter gelang zunächst die Flucht. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung, bei der neben Spürhunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Verdächtige noch am selben Abend festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat blieben vorerst ungeklärt, die Ermittlungen waren zum Zeitpunkt der Meldung noch im Gange.