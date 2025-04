Stau auf Autobahn Richtung Wien: Hubschrauber landet mitten im Berufsverkehr

Dramatischer Einsatz auf der A22: Ein medizinischer Notfall legte den Verkehr lahm, ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. Kilometerlange Staus waren die Folge.

Ein medizinischer Notfall sorgte am Dienstagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der A22 Donauuferautobahn in Fahrtrichtung Wien. Zwischen den Anschlussstellen Korneuburg Ost und Wien-Strebersdorf mussten Rettungskräfte ausrücken, wie der Radiosender Ö3 meldete. Der Vorfall ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden und erforderte einen umfangreichen Einsatz, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Die Folge war ein mehrere Kilometer langer Rückstau auf der Donauuferautobahn, der sich nur zögerlich abbaute. Inzwischen wurde die temporäre Sperre wieder aufgehoben, und der Verkehr fließt wieder normal. Verkehrsteilnehmer mussten während des Einsatzes mit Verzögerungen von mindestens einer halben Stunde rechnen.

Nach Angaben des ÖAMTC dauern solche Autobahnsperren für Hubschrauberlandungen typischerweise zwischen 15 und 30 Minuten. Diese Zeitspanne ist notwendig, um einen optimalen Zugang zum Patienten sowie dessen sicheren Abtransport zu gewährleisten. Vermutlich war der Christophorus 9 im Einsatz, der in Wien jährlich rund 1.700 Einsätze fliegt. Bei solchen Notfällen handelt es sich in fast der Hälfte aller Fälle (47 Prozent) um internistische Notfälle wie Herzinfarkte.

Tangente blockiert

Zusätzliche Probleme gab es laut Ö3 am Vormittag auf der Tangente (Wiener Stadtautobahn) in Richtung Graz. Hier kam der Verkehr nahezu zum Erliegen. Zwischen Wien-Hirschstetten und dem Knoten Prater sowie in Richtung Wien-Kagran zwischen der Sterngasse und dem Handelskai verloren Autofahrer rund 15 Minuten.

