Steigende Preise, leere Teller: Zahl der Kinder in Armut steigt weltweit rasant

Krieg im Nahen Osten, Armut auf allen Kontinenten: Millionen Kinder spüren die Folgen – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen des internationalen Schiffsverkehrs haben nach Einschätzung von UNICEF gravierende, womöglich nicht mehr rückgängig zu machende Folgen für Kinder weltweit. Ein aktueller Bericht des Kinderhilfswerks mit dem Titel „The Impact of the Middle East War on Children in Monetarily Poor Households“ dokumentiert, wie steigende Lebensmittel- und Energiepreise sowie breitere wirtschaftliche Verwerfungen infolge der eskalierenden Auseinandersetzungen die finanzielle Handlungsfähigkeit von Familien aushöhlen. Besonders hart treffe es Kinder aus den einkommensschwächsten Haushalten.

„Kinder zahlen den Preis für die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten, auch Kinder weit über die Region hinaus“, sagte Catherine Russell, Exekutivdirektorin von UNICEF. „Je länger dies andauert, desto schwerwiegender werden die Folgen. Die schnell steigenden Lebenshaltungskosten machen Nahrung und Bildung für viele Familien unerschwinglich.“

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Millionen Kinder betroffen

Die dem Bericht zugrunde liegende Analyse des UNO-Kinderhilfswerks umfasst Daten aus mehr als 167 Ländern. Untersucht werden zwei unterschiedliche Verlaufsszenarien: ein ungünstiges und ein schwerwiegendes. Im ungünstigen Szenario, das von einem moderaten wirtschaftlichen Schock ausgeht, könnten 18,3 Millionen Kinder zusätzlich in monetäre Armut geraten. Das schwerwiegende Szenario hingegen rechnet mit stärkeren und länger anhaltenden Preis- und Konjunkturstörungen und kommt zu dem Schluss, dass bei einer Fortsetzung des Krieges bis zu 23,4 Millionen weitere Kinder von Armut betroffen sein könnten.

Den größten Anteil am weltweiten Anstieg der Kinderarmut tragen Asien und Afrika, auf die zusammen rund 80 Prozent des gesamten Zuwachses entfallen. Konkrete Auswirkungen zeigten sich etwa in Somalia: In Mogadischu haben sich die Treibstoffpreise innerhalb weniger Tage nach der Eskalation der Lage mehr als verdoppelt, was die Kosten für Lebensmittel, Wasser, Transport und humanitäre Versorgung in einem Land in die Höhe trieb, das gleichzeitig mit einer sich verschärfenden Mangelernährungskrise konfrontiert ist.

Regionale Folgen

In Äthiopien haben Störungen im Zusammenhang mit der Straße von Hormuz zu einem deutlichen Anstieg der Treibstoffkosten geführt, der sich unmittelbar auf die Preise lebensnotwendiger Güter auswirkt. Die Dieselpreise kletterten um 31 Prozent, die Treibstoffkosten im humanitären Einsatz sogar um 50 bis 70 Prozent – mit der Folge, dass die Versorgung schwer zugänglicher Gemeinschaften mit Hilfsgütern erheblich erschwert wird.

Auch Nigeria verzeichnet eine weitere Verschärfung der Armutslage durch die wirtschaftlichen Schocks. Da Haushalte mit niedrigem Einkommen zwischen 60 und 70 Prozent ihrer Mittel für Lebensmittel und Transport aufwenden, wirken sich selbst moderate Preissteigerungen spürbar auf ihre Kaufkraft aus.

In Bangladesch geraten Familien durch steigende Preise für Grundnahrungsmittel wie Reis, Linsen, Speiseöl, Gemüse, Fisch und Geflügel zunehmend unter Druck.

Schätzungen zufolge könnten dort rund 1,2 Millionen weitere Menschen in Armut abrutschen.