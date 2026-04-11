Stocker-Konvoi kracht auf A1 – Personenschutz rammt Kanzler

Auf der Heimreise von Vorarlberg wurde Bundeskanzler Christian Stocker in einen Auffahrunfall verwickelt – mitten im Stau auf der Westautobahn.

Am Freitag erlebte Bundeskanzler Christian Stocker auf dem Heimweg von mehreren Terminen in Vorarlberg einen Verkehrsunfall. Auf der Westautobahn bei Ansfelden kam es zu einem Stau, in dessen Verlauf ein vorausfahrendes Privatfahrzeug abrupt abbremste. Der Chauffeur des Kanzlers konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Fahrzeug auf.

In der Folge krachte auch der Wagen des Personenschutzes in das Heck des Kanzlerfahrzeugs. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Kanzleramt reagiert

Aus dem Kanzleramt hieß es gegenüber oe24: „Gestern Nachmittag ist es mit Fahrzeugen der Delegation des Bundeskanzlers zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden gekommen. Der Unfall ereignete sich bei stockendem Verkehr auf der A1 in Oberösterreich.“

Weiter hieß es: „Glücklicherweise ist dabei nur geringer Sachschaden entstanden, es wurden keine Personen verletzt. Dem Bundeskanzler geht es gut.“

Die Fahrt konnte nach dem Vorfall ohne weitere Unterbrechungen fortgesetzt werden.