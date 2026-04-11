Ökonom warnt: Tankstellenpreise explodieren wieder

Kurze Erleichterung an der Zapfsäule – doch ein führender Ökonom sieht dahinter ein trügerisches Signal mit weitreichenden Folgen.

Trotz einer vorübergehenden Entspannung an den Zapfsäulen rechnet Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank, damit, dass die Spritpreise in Europa strukturell erhöht bleiben werden. Im Gespräch mit „t-online“ erklärte er, dass der leichte Rückgang der Tankpreise im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg lediglich eine Reaktion auf die zuvor erreichten Extremniveaus darstelle. Eine Normalisierung auf das Niveau vor der Krise hält Brzeski für unrealistisch: Die Waffenruhe sei fragil, das Risiko einer erneuten Eskalation hoch – und die Durchfahrt durch die Straße von Hormus bleibe weiterhin beeinträchtigt.

Brzeskis Basisszenario

In seinem Basisszenario geht Brzeski von anhaltend erhöhten Energiepreisen aus, gefolgt von einer möglichen neuerlichen Eskalation und einer anschließenden schrittweisen Beruhigung der Lage. Die Straße von Hormus könnte innerhalb von vier bis sechs Wochen sukzessive wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden, eine vollständige Normalisierung sei jedoch frühestens im vierten Quartal zu erwarten. Zum Jahresende prognostiziert er einen Ölpreis von knapp unter 90 US-Dollar pro Barrel Dated Brent – die Tankpreise dürften dauerhaft auf erhöhtem Niveau verharren, wenngleich unterhalb der jüngsten Spitzenwerte.

Inflationswelle droht

Für Deutschland und den europäischen Raum erwartet Brzeski eine neuerliche Inflationswelle, die im Sommer auf knapp vier Prozent ansteigen und sich bis ins erste Quartal 2027 erstrecken könnte. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland veranschlagt er auf rund 0,6 bis 0,7 Prozent. Sollte es im schlimmsten Fall zu einer erneuten Eskalation kommen, könnten die Ölpreise massiv zulegen und die Inflationsrate auf sechs bis acht Prozent treiben –

die Folge wäre laut Brzeski eine leichte Rezession und für die deutsche Wirtschaft ein negatives Jahresergebnis in der Gesamtbilanz.