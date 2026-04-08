Waffenruhe lässt Börsen explodieren – Ölpreis stürzt ab

Waffenruhe statt Eskalation – und die Märkte reagieren sofort. Ein Schlüssel liegt in einer strategischen Meerenge.

Die Aussicht auf eine Waffenruhe im Konflikt mit dem Iran hat an den globalen Finanzmärkten spürbare Erleichterung ausgelöst: Börsen verzeichnen deutliche Kursgewinne, während der Ölpreis stark nachgibt. Wesentlicher Antrieb der aktuellen Aufwärtsbewegung ist die Perspektive einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi ließ verlauten, dass Schiffe die Meerenge während der vierzehntägigen Waffenruhe passieren könnten. Am Ölmarkt schlug sich das unmittelbar nieder: Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um rund 16 Prozent auf etwa 92 Dollar – den tiefsten Stand seit Mitte März. Zuvor hatten Kriegsbefürchtungen und die de facto bestehende Blockade der strategisch bedeutsamen Route die Preise erheblich in die Höhe getrieben.

Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Versorgungsadern des Weltmarkts; unter normalen Umständen wird dort rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls durchgeschleust.

Börsen in Aufruhr

In Ostasien reagierten die Börsen am Mittwoch mit kräftigen Kurssprüngen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 4,4 Prozent zu, der südkoreanische Kospi notierte zeitweise rund 6 Prozent im Plus – die Ausschläge waren so extrem, dass der Handel in Seoul vorübergehend unterbrochen wurde. Australiens Leitindex S&P/ASX 200 gewann mehr als 2,6 Prozent.

Bereits zuvor hatte sich die Stimmung an der Wall Street aufgehellt: S&P 500 und Nasdaq schlossen leicht im positiven Bereich, lediglich der Dow Jones gab minimal nach. Ausschlaggebend waren neu aufgeflammte Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung sowie Signale, die auf eine mögliche Verlängerung der Iran-Frist hindeuteten.

Experten warnen

Ungeachtet der gegenwärtigen Entspannung mahnen Fachleute zur Vorsicht angesichts einer nach wie vor äußerst labilen Gesamtlage. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski bezeichnet die Situation als Alles-oder-nichts-Moment: „Eigentlich so, dass es nur noch Hopp-oder-Top gibt.“ Entweder komme es zur Beruhigung – oder zu einer Eskalation mit massiven Folgen für die Weltwirtschaft.

„Die Märkte schauen wie das Kaninchen auf die Schlange“, so Brzeski. Kapitalmarkt-Experte Matthew Keator vom Vermögensverwalter Keator Group sagt: „Wie viel davon ist Säbelrasseln und wie viel davon ist die Ankündigung dessen, was er tatsächlich tun wird?“

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