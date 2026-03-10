Südost-Balkanroute: Milliarden-Schlag gegen syrischen Schlepper-Clan

Ein internationales Schleppernetzwerk, verdeckte Ermittlungen über Monate und ein koordinierter Zugriff mit 60 Beamten – jetzt klickten in Wien die Handschellen.

Ein Großeinsatz der österreichischen Polizei hat ein mutmaßliches Schleppernetzwerk mit internationalen Verbindungen ins Visier genommen. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Operation „Ancora“ wurden sechs Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen richten sich gegen eine grenzüberschreitend agierende Organisation, die Schleppungen entlang der Balkanroute organisiert haben soll. Die Federführung liegt bei der Polizeiinspektion Spielfeld Fremden- und Grenzpolizei, die gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt, mehreren Landeskriminalämtern sowie internationalen Partnerbehörden – darunter EUROPOL

Die Ermittlungen begannen bereits Ende 2023, nachdem an der steirisch-slowenischen Grenze ein rumänischer Schlepper festgenommen worden war. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten es den Ermittlern in der Folge, weitere mutmaßliche Hintermänner zu identifizieren und das Netzwerk schrittweise zu rekonstruieren.

Wiener Zugriffsaktion

Am 27. Mai 2025 kam es schließlich zu einer koordinierten Zugriffsaktion in Wien. Dabei wurden sechs Personen festgenommen: fünf afghanische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 54 Jahren sowie ein 33-jähriger russischer Staatsbürger. An dem Einsatz waren rund 60 Beamte beteiligt, darunter Kräfte des Landeskriminalamts Wien, der Spezialeinheit EKO Cobra, der WEGA sowie Diensthundeführer.

Im Zuge der Hausdurchsuchungen stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sicher. Neben größeren Bargeldmengen wurden Goldschmuck und andere Wertgegenstände beschlagnahmt. Darüber hinaus sicherten die Beamten mehrere elektronische Datenträger sowie Unterlagen zu mutmaßlichen internationalen Geldtransaktionen. Ein besonderer Ermittlungsschwerpunkt gilt möglichen Geldflüssen über das sogenannte Hawala-System, ein informelles Netzwerk für internationale Geldtransfers.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen die Beschuldigten Schleppungen entlang der Balkanroute organisiert haben. Die Route führte laut den Behörden von der Türkei über mehrere südosteuropäische Staaten bis nach Österreich und teilweise weiter nach Deutschland. Pro Schleppung sollen Migranten laut Ermittlern zwischen 10.000 und 20.000 Euro bezahlt haben. Die Behörden gehen davon aus, dass über das Netzwerk eine große Zahl von Migranten entlang dieser Route transportiert wurde.

Hierarchische Struktur

Die mutmaßliche Organisation soll einem hierarchischen Aufbau gefolgt sein. Den Ermittlungen zufolge bestanden mehrere miteinander vernetzte Organisationseinheiten, die jeweils unterschiedliche Aufgaben übernahmen – von der Organisation der Transporte über die Rekrutierung von Fahrern bis hin zur finanziellen Abwicklung.

Im Verlauf der Ermittlungen wurden bislang rund 150 Vernehmungen durchgeführt. Parallel dazu werten die Behörden mehrere Terabyte an Daten aus sichergestellten Mobiltelefonen und Computern aus – ein Prozess, der aufgrund des enormen Datenvolumens noch andauert.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren wurden zudem 20 europäische Haftbefehle vollstreckt. Über die festgenommenen Verdächtigen wurde Untersuchungshaft verhängt, als Haftgründe gelten insbesondere Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Einige der Beschuldigten sollen sich teilweise geständig gezeigt haben.

Innenminister Gerhard Karner erklärte dazu: „Der Kampf gegen die illegale Migration ist eine der zentralen Aufgaben der Sicherheitsbehörden. Es geht um den Schutz der Bevölkerung und auch den Schutz der geschleppten Menschen. Daher muss es unser gemeinsamer Ansatz sein, der brutalen und menschenverachtenden Schlepper-Mafia die Geschäftsgrundlage zu entziehen.“

Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.