Taxi-Abzockern geht es an den Kragen: ÖBB bauen Standplatz um

Schleifen statt Gedränge: Am Wiener Hauptbahnhof sollen Taxis bald nach strengen Regeln vorfahren. Auslöser sind Beschwerden von Reisenden.

Um den Ablauf zu verbessern und unlautere Praktiken zu unterbinden, richten die ÖBB den Taxi-Standplatz am Wiener Hauptbahnhof neu aus. Als Vorbild dient die Organisation internationaler Flughäfen. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2027 begonnen werden.

Neue Zufahrt

Am Bahnhofsvorplatz Süd wird der Standplatz umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht. Bisher erreichten die Taxis ihn über eine eigene Zufahrt. Dabei standen die Fahrzeuge zum Teil nebeneinander, die Reihenfolge war nicht klar erkennbar.

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Künftig führt der Weg links an den Bushaltestellen vorbei in einen neu gegliederten Zufahrtsbereich. Von dort leitet ein markierter, schleifenförmiger Fahrweg zum Standplatz, wo man sich nur noch hintereinander aufstellen darf. Wie berichtet, wollen die ÖBB „im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln“.

Die Taxis passieren künftig zuerst die Haltestellen der Flughafen- und der Hop-On-Hop-Off-Busse und biegen danach auf einen deutlich markierten Fahrweg ein. Die strikte Aufstellung in einer Reihe soll Unklarheiten bei der Wahl des Taxis ausräumen und einen faireren Ablauf gewährleisten.

Beschwerden der Fahrgäste

Fahrgäste hatten sich über überhöhte Preise und unzulässige Forderungen beschwert. Berichten zufolge war von „illegalen Fixpreisen“ und „verweigerten Fahrten“ die Rede, außerdem seien manche gezwungen worden, in ein bestimmtes Taxi zu steigen.

Auch Kontrollen änderten daran kaum etwas. Besonders häufig traf es Touristinnen und Touristen. Die Taxi-Unternehmen erklärten, es handle sich überwiegend um freie Fahrerinnen und Fahrer.

Was der Umbau kosten wird, steht noch nicht fest. Vorgesehen ist, dass ÖBB, Wirtschaftskammer und Stadt Wien die Ausgaben untereinander aufteilen.

Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2027 starten, wann sie abgeschlossen sein werden, ist noch offen.