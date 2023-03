Tennis-Star Novak Djokovic darf an US Open teilnehmen

Es gibt gute Neuigkeiten aus Amerika: Novak Djokovic darf nun am US Open teilnehmen, das bald stattfindet. Der US-Senat hob Trumps Ausnahmezustand auf, der 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erlassen wurde.



Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit 68 zu 23 Stimmen für die Beendigung des Ausnahmezustands gestimmt. Das Repräsentantenhaus hatte bereits letzten Monat mit 229 zu 192 Stimmen für die Aufhebung der Deklaration gestimmt. Der amtierende Präsident Joe Biden wird diese Entscheidung voraussichtlich genehmigen und unterzeichnen. Der Ausnahmezustand sollte im Mai sowieso aufgehoben werden, so dass auch ungeimpfte Ausländer problemlos in die USA einreisen können.

Der Tennis-Star darf nun an der Sommer-US-Tour, den Masters und dem US Open teilnehmen, die vom 28. August bis zum 10. September stattfinden.