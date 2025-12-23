Tödliche Verwechslung: Familie wacht am Bett des falschen Teenagers

Ein folgenschwerer Irrtum erschütterte zwei italienische Familien, als die Eltern des 17-jährigen Jacopo tagelang am Krankenbett eines Jugendlichen wachten, den sie irrtümlich für ihren Sohn hielten. Tatsächlich handelte es sich um den 16-jährigen Leonardo Renzoni. Wie aus Medienberichten hervorgeht, wurde die Verwechslung erst nach mehreren Tagen aufgedeckt.

Der Unfall

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich nach Angaben italienischer Medien im vergangenen Spätsommer. Die beiden Freunde trafen sich am 17. September gegen 18 Uhr mit ihren Motorrädern auf dem Parkplatz eines Ikea-Markts in Pisa. Bei einem waghalsigen Manöver kollidierten Jacopo Gambini und Leonardo Renzoni miteinander. Mit schweren Verletzungen wurden beide ins Krankenhaus Cisanello in Pisa eingeliefert.

Tragischer Ausgang

Für Jacopo kam jede Hilfe zu spät – er erlag kurz nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen. Leonardo wurde noch mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt, verstarb dann jedoch ebenfalls. Erst danach kam die folgenschwere Verwechslung ans Tageslicht. Das Krankenhaus erklärte dazu: „Bei diesem besonders schweren Motorradunfall wurden zwei Minderjährige schwer verletzt. Aufgrund des Ausmaßes der Verletzungen war eine Identifizierung zunächst schwierig.“

Rechtliche Folgen

Die Unstimmigkeit fiel auf, als die Blutgruppe eines der Unfallopfer nicht mit den dokumentierten Personalien übereinstimmte. Noch am selben Abend wurden beide betroffenen Familien über das tragische Missverständnis in Kenntnis gesetzt.

Jacopos Eltern haben mittlerweile rechtliche Schritte eingeleitet, wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet. Sie verlangen Aufklärung über die letzten Lebensstunden ihres Sohnes und fordern eine gründliche Untersuchung – von den ersten Rettungsmaßnahmen über die Abläufe in der Notaufnahme bis zur Identifizierung der Verstorbenen.