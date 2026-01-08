Tödlicher Frontalcrash: Lenker im Autowrack eingeklemmt

Auf der B18 bei Wiesenfeld endete ein Frontalzusammenstoß tödlich. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb der Autofahrer noch an der Unfallstelle.

Ein tödlicher Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw ereignete sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 18 im Ortsgebiet von Wiesenfeld im Bezirk Lilienfeld. Der Autofahrer, ein Mann aus der Region, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, obwohl sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die Einsatzkräfte mussten den Verunglückten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem stark beschädigten Fahrzeug bergen.

Der Lkw-Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Lilienfeld eingeliefert. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Rettungseinsatz

Die Alarmierung der Feuerwehren Wiesenfeld und St. Veit erfolgte gegen 17 Uhr. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer, die kurz nach dem Unfall an der Stelle vorbeikamen, setzten umgehend einen Notruf ab und aktivierten dadurch die Rettungskette.

Verkehrsbehinderungen

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B18 vollständig gesperrt werden. Erst nachdem der Unfallort gesichert und das verunglückte Fahrzeug abtransportiert worden war, konnte die Polizei den Verkehr wieder wechselseitig freigeben.