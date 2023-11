Toma Zdravkovics Frau hat Croatia Records YouTube-Kanal gestürzt

Die Musikindustrie des Balkans steht vor einer ungewissen Zukunft, nachdem der primäre YouTube-Kanal von Croatia Records, dem marktführenden Musiklabel der Region, inmitten eines eskalierenden Urheberrechtskonflikts offline genommen wurde. Im Zentrum der Kontroverse steht eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen dem Label und der Witwe des verstorbenen, verehrten Sängers Toma Zdravkovic sowie der Connect Network Firma mit Sitz in Belgrad.

Croatia Records, das führende Plattenlabel auf dem Balkan, hat seinen YouTube-Kanal verloren. Videos und Songs einiger der größten Stars der Unterhaltungsbranche wie Misa Kovac, Meri Cetinic, Dino Merlin, Drazen Zecic, Josipa Lisac und andere sind nicht abrufbar. Der Verlust des Kanals ist das Ergebnis eines Konflikts um Urheberrechte mit der Witwe des verstorbenen Sängers Toma Zdravkovic und der Firma Connect Network aus Belgrad.

Inmitten der angespannten Urheberrechtsstreitigkeiten, die zur Sperrung des Haupt-YouTube-Kanals von Croatia Records geführt haben, meldet sich Zelimir Babogredac, der 70-jährige Eigentümer des Musiklabels, zu Wort. „Es ist ein Angriff auf einen unserer 50 Kanäle, ausgelöst durch lediglich drei Titel. Trotz vorgelegter Verträge aus London, die zur Klärung der Angelegenheit hätten beitragen sollen, kam es zum Ausfall des Kanals. Unsere Mitarbeiter in London setzen derzeit alles daran, die Wiederherstellung zu erwirken, auch wenn die Situation äußerst komplex ist. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass der entstandene Schaden letztlich minimal ausfallen wird“, so Babogredac.

Seit dem 31. Oktober müssen Fans der Musikveröffentlichungen von Croatia Records auf Alternativen ausweichen, denn der blockierte Hauptkanal des Labels macht es notwendig, auf andere Kanäle auszuweichen, um die Werke ihrer Künstler weiterhin genießen zu können.

Croatia Records weist Vorwürfe zurück

Mirko Cacic, Vertreter der Firma Connect Network, die sich mit dem Schutz von Urheberrechten in der digitalen Welt beschäftigt, berichtet von den Problemen mit Croatia Records: „Die Probleme begannen letztes Jahr, als die Familie des verstorbenen Tomislav Zdravkovic zu unserem Team kam. Croatia Records hat mehrere Alben ohne Urheberrechtsgenehmigungen veröffentlicht, was eine Straftat ist. So stießen wir auf ein Album (Vinyl, CD) von Amira Medunjanin mit 12 synchronisierten Kompositionen von Toma Zdravkovic ohne eine einzige Urheberrechtsgenehmigung.“

Croatia Records weist die Vorwürfe zurück. Babogredac sagt, dass Cacic nicht der legitime Vertreter der Familie Zdravkovic ist und fügt hinzu, dass die Urheberrechte nicht verletzt wurden: „Es handelt sich um einen Mann, der sich als Vertreter ausgibt, aber keiner ist. Wir haben ihn immer ignoriert, weil er kein legitimer Vertreter der Familie ist. Einfach gesagt, er ist nicht auf unserem Niveau.“

Die Folgen dieses Konflikts für die Musikszene des Balkans sind noch unklar.