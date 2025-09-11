Touristen filmen Horror-Attacke: Drei Löwen töten Zoo-Mitarbeiter

Die zuständigen Wildtierschutzbehörden nahmen sofort Ermittlungen auf, um sowohl die Rechtmäßigkeit des Löwenbesitzes als auch die Sicherheitsvorkehrungen der Gehege zu überprüfen. Die Betreiber von Safari World sprachen der Familie des verstorbenen Mitarbeiters ihr Beileid aus und sicherten volle Unterstützung zu. Das Unternehmen betonte, dass sich in über vier Jahrzehnten Betriebsgeschichte kein vergleichbarer Vorfall ereignet habe und alle Tiere permanent von Fachpersonal beaufsichtigt würden.

Tödlicher Zwischenfall

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Thai News verließ der Tierpfleger, ein Mann in seinen Fünfzigern, entgegen den Sicherheitsvorschriften sein Dienstfahrzeug und wurde daraufhin von mindestens drei Löwen attackiert. Kollegen konnten ihn erst nach etwa einer Viertelstunde bergen. Der Mann erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.