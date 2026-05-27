Trinkwasser knapp: Jetzt könnten Poolbesitzer zur Kasse gebeten werden

Volle Pools, leere Leitungen: In der Steiermark spitzt sich ein Konflikt zu, der bald gesetzliche Konsequenzen haben könnte.

In zahlreichen Gemeinden wächst der Druck, den Umgang mit Trinkwasser beim Befüllen privater Pools gesetzlich zu regeln. Bürgermeister und die Landesregierung erkennen darin einen klaren Handlungsbedarf. Das vergangene Wochenende hat gezeigt, wie angespannt die Lage ist: Während viele Poolbesitzer das Pfingstwochenende nutzten, um ihre Schwimmbäder zu befüllen, kam es in Teilen der Steiermark zu spürbaren Engpässen in der Trinkwasserversorgung – eine direkte Folge anhaltender Trockenheit in der Region.



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Leere Hochbehälter

Besonders deutlich wurde die Situation in Gleinstätten in der Steiermark: Bürgermeisterin Elke Halbwirth berichtet, dass am Wochenende zwei von drei Hochbehältern leer waren und einzelne Haushalte zeitweise kein Trinkwasser mehr hatten. Der bestehende Poolfüllkalender funktioniere zwar grundsätzlich, doch nicht alle Bewohner hielten sich daran. Halbwirth macht auf das Grundproblem aufmerksam: „Es ist Trinkwasser, das wir liefern. Und in erster Linie ist Trinkwasser dazu da, dass wir uns damit ernähren können, dass wir uns als Menschen damit versorgen können, dass wir unsere Tiere damit versorgen können.“

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Auch Christoph Zirngast, Bürgermeister von Großklein in der Steiermark, spricht sich klar für verbindliche Regelungen aus: „Man wird auch mit einer Wasser- oder Poolgebühr nicht herum kommen, weil es so nicht geht. Es wird hier sicherlich von Landesseite Unterstützung brauchen, die wird auch kommen, weil es nicht mehr geht, das ist nicht nur in unseren Gemeinden, sondern in vielen Gemeinden so.“

Der Wasserverband Eibiswald-Wies hat die von ihm versorgten Gemeinden bereits zum bewussten Umgang mit Trinkwasser aufgerufen. In einem Appell bittet der Verband darum, insbesondere rund um das bevorstehende verlängerte Wochenende vom 4. bis 7. Juni auf Bewässerungen, das Befüllen von Pools sowie alle weiteren vermeidbaren Wasserentnahmen zu verzichten.

Runder Tisch

Landesrätin Simone Schmiedtbauer kündigte für die kommenden Wochen einen runden Tisch an. Dabei sollen konkrete Lösungsansätze entwickelt und sogenannte „ordnungspolitische Instrumente“ geprüft werden, die den Gemeinden künftig mehr Möglichkeiten zur Steuerung des Wasserverbrauchs einräumen. Österreichische Gemeinden können das Befüllen privater Pools und die Bewässerung von Gärten per Verordnung zeitlich beschränken oder untersagen und bei Verstößen Verwaltungsstrafen von bis zu 730 Euro verhängen.