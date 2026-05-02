Trockner explodiert – Familie mit Rauchvergiftung im Spital

Ein Staatsfeiertag, ein stiller Keller – und plötzlich Rauch. In Kapfenberg eskalierte ein Brand, bevor Hilfe eintraf.

In Kapfenberg in der Obersteiermark ist am Staatsfeiertag ein Kellerbrand ausgebrochen, der nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen technischen Defekt an einem Wäschetrockner zurückzuführen ist. Das Feuer entstand im Untergeschoß eines Zweifamilienhauses; um 18.45 Uhr löste der Rauchmelder Alarm aus. Ein 75-jähriger Bewohner versuchte zunächst, die Flammen selbständig mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.

Großeinsatz Kapfenberg

Drei Feuerwehren – Kapfenberg-Stadt, Kapfenberg-Hafendorf sowie Kapfenberg-Göritz/Pogier – rückten daraufhin mit insgesamt 41 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Nach rund einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden.

Vier Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Technischer Defekt

Nach den bisherigen Erhebungen des Bezirksbrandermittlers der Polizei dürfte ein Defekt an einem elektrischen Bauteil des Wäschetrockners als Brandursache in Frage kommen.