Trotz drohendem Strafverfahren: Infantino kandidiert erneut

Kritik, Gegenvorwürfe, ein drohender Strafprozess: Gianni Infantino lässt sich davon nicht beirren und kämpft um seine Zukunft.

Gianni Infantino hat seine Absicht bekräftigt, bei der FIFA-Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 erneut zu kandidieren. Eine Sprecherin des Weltfußballverbands bestätigte die Pläne des seit 2016 amtierenden Verbandschefs – ungeachtet der erheblichen Kritik und der Widerstände, mit denen Infantino derzeit konfrontiert ist.

Noch bei der Eröffnung der U20-Frauen-WM in Katowice hatte Infantino Fragen zu seiner politischen Zukunft ausweichend beantwortet. Kurz darauf ließ er seine Absichten jedoch offiziell bestätigen. Zusätzlichen Druck erzeugen die inzwischen zurückgezogenen Pläne, private Investoren in künftige WM-Geschäfte einzubinden – ein Vorhaben, das innerhalb des Verbands und darüber hinaus für erhebliche Unruhe gesorgt hatte. Die Pläne sahen vor, eine neue kommerzielle Tochtergesellschaft („FIFA Forward Enterprises“) zu gründen, in die private Investoren bis zu rund 20 Prozent der Anteile einbringen sollten, um damit etwa 4,2 Milliarden US‑Dollar für zukünftige Weltmeisterschaften und andere FIFA-Wettbewerbe zu generieren. Infantino stoppte den Plan Anfang August 2026 offiziell, nachdem europäische Verbände einen Boykott aller FIFA-Wettbewerbe angedroht hatten.

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UEFA gegen Infantino

Die UEFA unter ihrem Präsidenten Aleksander Ceferin hat sich klar positioniert: Der europäische Dachverband will eine erneute Amtszeit Infantinos verhindern und bereitet zu diesem Zweck ein Strafverfahren gegen ihn vor. Der Vorwurf lautet auf „ungetreue Geschäftsbesorgung“ – wobei eine formelle Anklage bislang nicht erhoben wurde. Infantino selbst weist sämtliche Vorwürfe zurück. „Es wird viel zu sagen geben, aber es wird den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt dafür geben“, erklärte er.

Im Kern des von der UEFA vorbereiteten Strafverfahrens steht nach deren Darstellung der Vorwurf, dass Infantino den gescheiterten Plan zum Verkauf von 20 Prozent der kommerziellen WM-Rechte an private Investoren über mehr als ein Jahr im kleinen Kreis und unter Ausschluss der regulären FIFA-Gremien entwickelt sowie den Unternehmenswert der WM-Rechte mit rund 20 Milliarden US‑Dollar „absurd niedrig“ und ohne offenes Bieterverfahren oder unabhängige Bewertung angesetzt habe. Der Vorwurf stützt sich auf Artikel 158 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, der ungetreue Geschäftsbesorgung mit Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft, in Fällen mit Bereicherungsabsicht auch mit bis zu fünf Jahren Haft bedroht.

FIFAs Gegenoffensive

Die FIFA ihrerseits geht in die Offensive: Der Verband hat die US-Justiz eingeschaltet und erhebt schwere Gegenvorwürfe gegenüber der UEFA, der er eine gezielte „Verleumdungskampagne“ anlastet.

In einer Eingabe bei einem US-Bezirksgericht wirft die FIFA der UEFA vor, durch deren in US-Gerichten eingereichte Beweisanträge eine „Verleumdungs- bzw. Schmähkampagne“ gegen die FIFA und ihre Führungsspitze zu betreiben. Die FIFA führt aus, dass die von der UEFA beantragte Beweiserhebung einen grundlegenden rechtlichen Mangel aufweise, da sie auf ein ausländisches Strafverfahren gestützt werde, das derzeit nicht existiert und das die UEFA nach eigener Darstellung auch nicht selbst einleiten kann.

Die Bewerbungsfrist für die Präsidentschaftswahl läuft bis zum 18. November.