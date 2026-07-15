Tür fällt während Fahrt ab – ÖBB-Zug muss in Padua stoppen

Ein Railjet verliert auf offener Strecke eine Tür – was danach folgte, sorgt für Aufsehen weit über Padua hinaus.

Für Reisende in Richtung Italien kam es am Dienstag in Padua zu einem unerwarteten Halt. Der ÖBB-Railjet mit der Zugnummer RJ84 verlor während der Fahrt eine Tür – und musste bereits rund eine halbe Stunde nach der planmäßigen Abfahrt aus Venedig aus dem Betrieb genommen werden. Ein kursierendes Foto zeigt das klaffende Loch im Waggon, vor dem italienische Mitarbeiter, die vor Ort für den Betrieb zuständig sind, sichtlich ratlos standen.

Der betroffene Zug ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h ausgelegt. In der Fahrgastinformation Scotty wurde der Vorfall lediglich als „technische Störung am Zug“ ausgewiesen.

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ÖBB-Stellungnahme

Auf Nachfrage bestätigten die ÖBB den Vorfall, betonten jedoch, dass zu keinem Zeitpunkt Passagiere in Gefahr gewesen seien: „Da es im betroffenen Wagen im Vorfeld zu einer Störung der Energieversorgung kam, war dieser abgesperrt – es befanden sich daher keine Fahrgäste in diesem Wagen.“ Die genauen Umstände werden derzeit noch untersucht.

Ersatzverkehr organisiert

Für die Weiterreise organisierte die italienische Bahn Busse, die die Reisenden bis nach Innsbruck brachten; von dort übernahmen die ÖBB den Transfer nach München. Die Gesamtreisezeit verlängerte sich dadurch entsprechend. Bei dem betroffenen Zug handelte es sich um einen Railjet der neuesten Generation – ein Modell, das erst seit zwei Jahren im regulären Einsatz ist.