Urlauber bestellt Drink im Club und bekommt 10 Jahre Haft

Urlaubsende in Marokko verläuft anders als geplant! Der Engländer Oliver Andrews gerät am letzten Tag seines Urlaubs in eine unangenehme Situation. In einem Club kauft er sich einen Drink, jedoch stellt sich später heraus, dass er mit Falschgeld bezahlt hat. Folglich wird er zu einer Haftstrafe von zehn Jahren in Marokko verurteilt.

Im November 2022 besucht der 29-jährige Oliver gemeinsam mit einem Freund eine Diskothek in Marrakesch. Hier fällt auf, dass die Hälfte seines Geldes gefälscht ist. Oliver behauptet jedoch bis heute, dass er nicht wusste, dass es sich um Falschgeld handelte, wie die BBC berichtet.

In einer 12-Personen-Zelle mit 31 Menschen werden die Urlauber trotz ihrer Aussagen verhaftet. Zunächst wird Oliver wegen der Gründung einer organisierten Kriminalitätsgruppe und der Herstellung von Falschgeld angeklagt, aber die Anklage wird letztendlich fallen gelassen. Im April wird Oliver Andrews jedoch zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt.

Die Familie des Verurteilten in Großbritannien reagiert schockiert auf das Urteil: „Ich habe keine Worte. Ich kann nicht glauben, was passiert ist“, sagt Olivers Frau Alanna Cornick gegenüber der BBC. Sie möchte gegen das Urteil Berufung einlegen. Der Fall soll von einem neuen Richter neu verhandelt werden. „Wir müssen nur hoffnungsvoll bleiben und Daumen drücken“, fügt Alanna hinzu.