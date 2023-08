Urlauberin soll in Griechenland erschossen worden sein

Eine deutsche Touristin wurde tot am Strand von Milina in der griechischen Region Pilion aufgefunden. Die 58-jährige Frau starb an einer Schussverletzung. Die Behörden ermitteln, wobei der Fokus auf dem Freundes- und Familienkreis der Frau liegt.

Im Urlaubsparadies Griechenland ist eine deutsche Touristin ums Leben gekommen. Die 58-Jährige wurde endgültig am Strand von Milina in der Region Pilion aufgefunden. Der Fund ereignete sich bereits vor elf Tagen, wie der staatliche Nachrichtensender ERTnews berichtete.

Mysteriös an dem Fall: Die Frau war bereits fünf Stunden tot, bevor ihr Ehemann die Behörden benachrichtigte. Die genaue Herkunft der Toten ist bisher nicht bekanntgegeben worden.

Ermittlungen laufen noch

Nach der Obduktion der Leiche stellten die Mediziner fest, dass die Frau eine Schusswunde hatte, die Brust, Herz und Lunge durchdrungen hatte.

Die Behörden gingen aufgrund der Ergebnisse der Obduktion von Mord aus und starteten eine Untersuchung. Der Fokus der Ermittlungen soll Berichten zufolge auf dem Freundes- und Familienkreis der Frau liegen, was die Frage nach dem Motiv und dem Täter erhöht.