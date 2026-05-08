USA und Iran liefern sich Feuergefecht – völlig andere Versionen

In der Straße von Hormus eskaliert die Lage: USA und Iran liefern sich einen Schusswechsel – und schildern ihn völlig gegensätzlich.

In der Straße von Hormus ist es am Donnerstag zu einem militärischen Zwischenfall zwischen US-amerikanischen und iranischen Streitkräften gekommen. Das US-Zentralkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, dass iranische Kräfte „mehrere Raketen, Drohnen und kleine Boote“ auf drei amerikanische Kriegsschiffe abgefeuert hätten, als diese die strategisch bedeutsame Meerenge passierten. Keines der Schiffe sei getroffen worden.

Die US-Streitkräfte hätten „anfliegende Bedrohungen ausgeschaltet“ und anschließend iranische Militäreinrichtungen angegriffen, die für den Beschuss verantwortlich gewesen seien. Das Militär strebe „keine Eskalation“ an, bleibe aber in Position und bereit, amerikanische Kräfte zu schützen.

Irans Gegendarstellung

Die iranische Seite schilderte die Ereignisse grundlegend anders. Laut staatlichen Medien in Teheran hätten iranische Streitkräfte Raketen auf „feindliche Einheiten“ abgefeuert, nachdem zuvor ein iranischer Tanker angegriffen worden sei. Der staatliche Rundfunk IRIB berichtete unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Militäroffizier: „Nach dem Angriff des US-Militärs auf einen iranischen Tanker gerieten die feindlichen Einheiten in der Straße von Hormus unter iranischen Raketenbeschuss und mussten fliehen, nachdem sie Schaden genommen hatten.“

Erste Berichte über Explosionen kamen von der Insel Qeshm sowie aus der Hafenstadt Bandar Abbas im südiranischen Küstengebiet am Persischen Golf. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars meldete, iranische Einheiten hätten sich einen Schusswechsel mit dem Feind geliefert, der den Bahman-Pier auf Qeshm angegriffen habe. Die staatliche Nachrichtenagentur Mizan hingegen erklärte, die Detonationen auf der Insel seien auf ein Abfangmanöver der Luftabwehr zurückzuführen.

Berichten zufolge wurden auch über Bandar Abbas zwei Drohnen abgeschossen. Darüber hinaus soll die Luftabwehr über Teheran aktiviert worden sein, um „feindliche Ziele“ zu bekämpfen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich.

Trumps Drohung

US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, das Militär habe den „iranischen Angreifern“ schweren Schaden zugefügt, diese befänden sich nun „auf dem Meeresgrund“. Trotz des Schusswechsels betonte Trump, der Waffenstillstand halte weiter. Zugleich richtete er eine unmissverständliche Drohung an Teheran: „Die Gespräche laufen sehr gut, aber sie müssen verstehen: Wenn es nicht unterzeichnet wird, werden sie viel Leid erfahren“, sagte Trump vor Reportern in Washington.

Qeshm ist die größte iranische Insel im Persischen Golf, auf der rund 150.000 Menschen leben und die über eine Wasserentsalzungsanlage verfügt. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs am 28. Februar passierte ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gaslieferungen die Straße von Hormus. Die Schließung der Meerenge hat seither weltweit zu einem deutlichen Preisanstieg geführt.

Bereits am Montag hatte Trump eine Marineoperation angekündigt, die festsitzende Schiffe begleiten und die Öffnung der Meerenge erzwingen sollte – den Vorstoß sagte er kurz darauf jedoch wieder ab.

Washington wartet derzeit auf eine iranische Antwort auf Vorschläge, den Krieg zu beenden und die Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr zu öffnen.