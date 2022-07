UV-Strahlung am Balkan erreicht kritische Ausmaße!

Nicht nur Österreich, sondern auch Balkan erwartet ein bedrohlich heißes Wochenende. Die Temperaturen sollen dabei auf bis zu 40 Grad ansteigen.

Nach einigen eher frischen Tagen kommt der Hochsommer in Form der größten Hitzewelle des Jahres auf die Balkanhalbinsel zurück.

Laut Prognosen soll die kommende Woche Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius nach Österreich mit sich bringen. Am kritischsten soll die Lage laut Meteorologen in Wien, aber auch am Balkan sein, wo bis zu 40 Grad erwartet werden kann.

Besonders in den Balkan-Gebieten wird dieses Wochenende die UV-Strahlung den Wert 10 des Index überschreiten – das gilt als stark gesundheitsgefährdend.

Aufgrund der erhöhten Temperaturen und der Strahlung warnen Meteorologen vor der Sonne und raten dringend dazu diese so gut wie möglich zu meiden. Solche Wetterbedingungen könnten zu schweren Hautverletzungen und Kreislaufproblemen führen.

Aufenthalte in der Sonne sollten sich laut Experten auf maximal zwei Stunden begrenzen, danach sollte ein schattiger und gekühlter Ort aufgesucht werden. Dabei müsste außerdem eher zu weiter, heller und leichter Kleidung gegriffen werden.

Auch die Mahlzeiten sollten leichter und kleiner ausfallen, um den Körper nicht zu sehr zu belasten, dafür sollte aber viel getrunken werden. Es wird gebeten auf Mitmenschen zu achten um im Fall eines Sonnenstichs oder Hitzekollaps Hilfe zu leisten.

Ab Morgen startet das Höllen-Wetter, weshalb die Sonne von 11 Uhr bis 17 Uhr gemieden werden sollte. Bestenfalls bleibt man in einem gekühlten Raum und verwendet beim rausgehen Sonnencreme mit Schutzfaktor 30 bis 50.