Vater stirbt in KFC-Restaurant: Familie findet Leiche nach 30 Stunden

Ein 46-jähriger Familienvater wurde tot auf der Toilette eines KFC-Restaurants in Nordfrankreich aufgefunden, nachdem er dort 30 Stunden lang unbemerkt geblieben war. Die Leiche von Issam Zouhairi entdeckten seine eigenen Angehörigen in der Filiale in Grande-Synthe bei Dünkirchen, was landesweit für Erschütterung sorgt.

📍 Ort des Geschehens

Der Verstorbene hatte während seiner Arbeitspause eine Mahlzeit im Schnellrestaurant geordert und war anschließend zur Toilette im oberen Stockwerk gegangen. Dass der Kunde seine bestellten Speisen nicht abholte, erregte beim Restaurantpersonal offenbar keinerlei Aufmerksamkeit. Seine Kinder wurden hingegen unruhig, als ihr Vater nicht mehr erreichbar war. Sie suchten vergeblich in Krankenhäusern nach ihm und erstatteten eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Verzweifelte Suche

„Wir waren sicher, dass etwas passiert sein muss“, sagte einer der Söhne im Gespräch mit BFMTV (französischer Nachrichtensender). An seinem Arbeitsplatz konnte man ebenfalls keine Auskunft geben, da der Mann nach seiner Mittagspause nicht zurückgekehrt war. Da den Kindern bekannt war, dass ihr Vater regelmäßig bei KFC speiste, begaben sie sich schließlich zu dieser Filiale. Videoaufzeichnungen bestätigten, dass der 46-Jährige tags zuvor gegen 13 Uhr Essen bestellt hatte. Auf den Aufnahmen war für die Angehörigen auch erkennbar, dass Zouhairi den Weg zu den Sanitäranlagen einschlug.

Tragische Entdeckung

Eine Mitarbeiterin der Fastfood-Kette überprüfte daraufhin die Toiletten und öffnete eine von innen verriegelte Kabine, wo sie auf den leblosen Körper stieß. Sowohl Kriminalbeamte als auch die Staatsanwaltschaft nahmen umgehend Untersuchungen auf. Nach der Obduktion von Zouhairis Leichnam ergaben sich keine Anzeichen für eine Gewalteinwirkung durch Dritte. Die genaue Todesursache sowie der exakte Todeszeitpunkt waren zum Zeitpunkt der Ermittlungen jedoch noch nicht abschließend geklärt.

KFC reagiert auf Vorwürfe

Die Hinterbliebenen stellen nun die Frage, ob sein Ableben nicht vermeidbar gewesen wäre. „Das Restaurant hat seine Hygieneroutine nicht befolgt. Die Tür war von innen verschlossen, kein Angestellter fragte sich, warum“, prangern die Angehörigen an.

KFC hat in einer offiziellen Stellungnahme erklärt, dass das Unternehmen in engem Kontakt mit dem Franchisepartner und dem gesamten Restaurantteam stehe, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären. Das Team kooperiere uneingeschränkt mit den Behörden, die derzeit Ermittlungen durchführen.

Die Familie erwägt juristische Maßnahmen gegen die Restaurantkette und plant, einen Rechtsbeistand zu konsultieren.