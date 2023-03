Verkehrschaos in Wien wegen Gas-Konferenz und weiteren Demos

Die europäische Gaslobby trifft sich am Montag in Wien. Schon vor dem eigentlichen Treffen kam es zu Protesten von Klimaaktivisten, die aus der ganzen Welt nach Wien gereist sind. Die Polizei warnt vor einem Verkehrskollaps und weiteren Demonstrationen im Zusammenhang mit der Konferenz.

Nicht nur „Die letzte Generation“ kümmert sich um die Umwelt. Auch die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ist dieser Tage mit Protesten in Wien zum Thema Klima beschäftigt. Denn vom seit Montag findet die europäische Gaskonferenz in Wien statt. Dabei kommt die fossile Energielobby aus ganz Europa auf Einladung der OMV zusammen. Themen wie der Ausbau der Gas-Infrastruktur und die Entwicklung von „low carbon“ Wasserstoff (Wasserstoff aus Atomenergie) sollen dabei besprochen werden.

„Statt das Problem durch den Ausbau der Gasinfrastruktur noch größer zu machen braucht es jetzt Ansätze um den Energieverbrauch zu reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben um so endlich einen Weg aus der Gasabhängigkeit zu finden„, erklärt Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Die Samstagsproteste auf der Wiener Wiener Salztorbrücke und am Sonntag in Schwechat waren nur der Auftakt. Nun veranstalten internationale Klimaaktivisten Sitzblockaden in der Innenstadt, um gegen die Gas-Konferenz vorzugehen. Die Wiener Polizei schickte diesbezüglich eine Warnung raus, den Inneren Bezirk zu meisten oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Da sich viele Demonstranten schon in den frühen Morgenstunden versammelt hatten, hatte die die Wiener Polizei alle Hände voll zu tun, um die Proteste aufzulösen. Dabei kam es zu einem Einsatz von Pfefferspray und Verletzungen von Polizisten und Demonstranten.

Etliche Kundgebungsteilnehmer wurden eingekesselt und identifiziert. Zusätzlich wurden einige Steine in den Zelten der Gruppierungen gefunden und beschlagnahmt. Die Polizei warnt vor einem Verkehrskollaps und weiteren Demonstrationen im Zusammenhang mit der Konferenz. Der Parkringwurde für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

So sorgt die Gas-Konferenz in Wien für ein Verkehrschaos und weitere Proteste. Klimaaktivisten kämpfen für den Schutz der Umwelt und fordern die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Gas. Wien steht damit im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit und zeigt, dass der Kampf für eine bessere Zukunft für alle eine globale Angelegenheit ist.