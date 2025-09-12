Verurteilter Kinderschänder zurück im Dorf – Schulen in Alarmbereitschaft

Ein verurteilter Kinderschänder kehrt in seine Innviertler Gemeinde zurück – und löst Panik aus. Während sein Urteil noch nicht rechtskräftig ist, ergreift der Bürgermeister drastische Maßnahmen.

Nach der Verurteilung eines 46-jährigen Tschechen wegen Kindesmissbrauchs zu drei Jahren Haft sorgt seine Rückkehr in die Heimatgemeinde im Innviertel für erhebliche Unruhe. Das Urteil des Landesgerichts Ried im Innkreis ist nicht rechtskräftig, da sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung Berufung einlegten. Der Mann, dem vorgeworfen wird, sich an seiner Stieftochter und seiner leiblichen Tochter vergangen zu haben, wurde Ende August verurteilt, wobei ein Jahr der Strafe unbedingt zu verbüßen wäre.

In der 2500-Einwohner-Gemeinde hat die Anwesenheit des Verurteilten nach dem Prozess massive Besorgnis ausgelöst. Der Bürgermeister reagierte mit einem Hausverbot für den Mann an der örtlichen Volksschule und im Kindergarten. Zusätzlich wurden Maßnahmen ergriffen, um Kinder beim Warten auf Schulbusse besonders zu beaufsichtigen.

Gemeinde reagiert

Bei einem Elternabend wurde die Situation thematisiert, zudem ist ein Präventionsprogramm an der Schule geplant. Das Programm „Mein Körper gehört mir“, das von der Bildungsdirektion Oberösterreich regelmäßig nach ähnlichen Vorfällen eingesetzt wird, soll Kinder altersgerecht über ihre Rechte und den Schutz vor Übergriffen informieren. Die Maßnahme wird sowohl von der Gemeinde als auch der Schule als wichtiger Schritt zur Stärkung der Prävention und Sensibilisierung bewertet.

Bis zur Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Linz, die sich über mehrere Monate hinziehen könnte, darf der Beschuldigte unter bestimmten Auflagen in seinem Wohnort bleiben. Zu diesen zählen ein striktes Kontaktverbot zu den Opfern sowie die Verpflichtung, eine Psychotherapie zu absolvieren. Die Kinder- und Jugendhilfe überwacht die Einhaltung dieser Maßnahmen und steht in engem Austausch mit der Schule.

Ein dem Verurteilten nahestehender Junge nimmt weiterhin am Unterricht teil. Die Kinder- und Jugendhilfe stellte jedoch klar, dass es sich dabei weder um ein leibliches Kind des Mannes noch um ein mutmaßliches Opfer handelt.