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Gewalttat

WEGA stürmt Wohnung in Wien-Favoriten: 19-Jährige verletzt aufgefunden

WEGA stürmt Wohnung in Wien-Favoriten: 19-Jährige verletzt aufgefunden
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Notruf einer besorgten Mutter führte die Wiener WEGA in eine Wohnung – was die Beamten dort vorfanden, hatte dramatische Folgen.

In Wien-Favoriten ist es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz gekommen, der sich zu einem gefährlichen Einsatz entwickelte. Den Ausgangspunkt bildete der Notruf einer Mutter: Ihre 19-jährige Tochter befand sich bei deren Freund, der damit gedroht haben soll, sich selbst etwas anzutun.

WEGA-Einsatz Favoriten

Weil der 23-Jährige die Tür nicht öffnete, rückte die WEGA an und verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung. Beim Eindringen soll der Mann einem Polizisten einen Faustschlag versetzt haben.

Was die Beamten in der Wohnung vorfanden, war alarmierend: Die junge Frau wies Verletzungen im Gesicht auf. Laut Ermittlungen soll ihr Freund sie mit einer Glasflasche am Kopf getroffen, sie gewürgt, mit dem Tod bedroht und daran gehindert haben, die Wohnung zu verlassen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der 19-Jährigen.

Freigelassen trotz Festnahme

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Behörden verhängten gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er jedoch auf freiem Fuß angezeigt.

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