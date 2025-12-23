Weihnachtschaos: So lange muss man jetzt an Kroatiens Grenzen warten

Kilometerlange Schlangen und Wartezeiten bis zu neun Stunden – an kroatischen Grenzübergängen herrscht kurz vor Weihnachten Ausnahmezustand für Reisende und Warentransporte.

Kurz vor dem Weihnachtsfest haben sich an mehreren kroatischen Grenzübergängen erhebliche Verkehrsstaus gebildet. Die gravierendsten Behinderungen traten in Bajakovo auf, wo laut Informationen des Kroatischen Automobilclubs (HAK) und der Polizei die Fahrzeugschlangen am Samstag auf etwa 11 Kilometer anwuchsen. Einige Reisende mussten Wartezeiten von bis zu neun Stunden in Kauf nehmen. Die Verkehrsbehinderungen begannen bereits in den frühen Morgenstunden, nachdem schon am Vortag ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen registriert worden war. Trotz einer kurzzeitigen Entspannung am gestrigen Abend bildeten sich rasch wieder Staus.

Der verstärkte Reiseverkehr ist auf Menschen zurückzuführen, die für die Feiertage zu ihren Familien unterwegs sind, während gleichzeitig der Warentransport vor Weihnachten zunimmt. Die meisten Reisenden berichteten von Verzögerungen zwischen drei und vier Stunden, obwohl einige bis zu acht Stunden warten mussten. Die Betroffenen zeigten sich verärgert über die Situation. „Die Fahrt verlief problemlos, bis wir die Grenze erreichten, das passiert hier immer“, sagte ein Passagier, der drei bis vier Stunden gewartet hatte, gegenüber HRT. Weitere Reisende schilderten ähnliche Verzögerungen auf ihren Fahrten von der Schweiz nach Nordmazedonien, Kosovo und andere Destinationen.

Alternative Routen

Sowohl der Kroatische Automobilclub als auch die Polizei appellieren eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, nach Möglichkeit auf alternative Grenzübergänge auszuweichen und sich vor Reiseantritt regelmäßig über die aktuelle Verkehrssituation zu informieren. An den übrigen Grenzübergängen im Osten Kroatiens stellt sich die Lage etwas günstiger dar, wenngleich auch dort reger Betrieb herrscht. In Tovarnik, Ilok und Slavonski Brod betragen die Wartezeiten üblicherweise zwischen einer und zwei Stunden, was diese Übergänge nach Bajakovo zu den meistfrequentierten macht.

Gefährliche Straßenverhältnisse

Zusätzlich zu den Grenzstaus warnt der HAK vor nassen und rutschigen Fahrbahnen in großen Teilen Kroatiens. In einigen Regionen schränkt Nebel die Sicht erheblich ein. Die Autofahrer wurden aufgefordert, Geschwindigkeit und Fahrweise den vorherrschenden Straßenbedingungen anzupassen, um Unfälle zu vermeiden. Am heutigen Morgen wurden mehrere Verkehrsunfälle verzeichnet, unter anderem auf der Autobahn A3, was die Zufahrt zum Grenzübergang Bajakovo zusätzlich erschwerte.

Die zuständigen Behörden überwachen die Situation kontinuierlich und bitten um Geduld, da in den verbleibenden Tagen bis Weihnachten weiterhin mit starkem Reiseverkehr zu rechnen ist.