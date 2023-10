Wiener ist Autor des neuen Songs für Amadeus Band

Der Wiener Hazim Hadžić, der aus Bosnien und Herzegowina stammt, ist einer der Autoren des neuen Songs der Amadeus Band.



Die berühmte serbische Pop&Rock-Band, die 1997 gegründet wurde, Amadeus Band, hat einen neuen Song namens „Davno prošlo je“. Die Autoren dieses Liedes sind ein bosnisches Duo, wobei einer von ihnen in Wien wohnt. Hazim Hadžić schrieb den Text für den Song und Ishak Isabegović schrieb auch Musik und Text. Dieses Duo hat auch an einem anderen Song der serbischen Band gearbeitet, der bald erscheinen wird.

Das bosnische Duo ist auch Teil des neuen Albums der Popsängerin Goca Tržan, das in Kürze erscheinen wird. Beide haben einen künstlerischen Hintergrund: Isabegović nahm an einer Musik-Talentshow teil und schrieb schon in jungen Jahren Musik, während Hadžić fünf Bücher veröffentlichte.

Amadeus Band ist eine bekannte serbische Pop&Rock-Band, die für ihre Songs „Čija si nisi“, „100%“, „Lažu te“, „Nije svejedno“ bekannt ist.