Wiener Koalition: Bürgermeister Ludwig hat sich in entschieden!

Nach der Wiener Wahl setzt Bürgermeister Ludwig auf Kontinuität. Die SPÖ wird ihre Koalition mit den NEOS fortführen – trotz alternativer Optionen.

Bürgermeister Michael Ludwig hat die Weichen für die Wiener Stadtregierung gestellt. Die SPÖ wird ihre Zusammenarbeit mit den NEOS fortsetzen, wie aus SPÖ-Kreisen bestätigt wurde. Die Koalitionsverhandlungen zur Neuauflage des rot-pinken Bündnisses sollen in den kommenden Tagen beginnen.

Die NEOS gehen nach ihrem historisch besten Wiener Wahlergebnis von zehn Prozent gestärkt in die Gespräche. Dennoch mussten sie offenbar mehr Kompromisse eingehen als öffentlich kommuniziert. Trotz ihres Stimmenzuwachses von 2,5 Prozentpunkten nutzte Ludwig geschickt seine Verhandlungsposition, indem er alternative Koalitionsoptionen mit ÖVP oder Grünen ins Spiel brachte.

⇢ Wer ist Michael Ludwig? Pragmatischer Kreisky-Fan mit Wasserglas



Ludwigs Verhandlungsstrategie

Diese Strategie erhöhte den Druck auf die Liberalen. Entsprechend ihrem Wahlergebnis steht den NEOS ein Stadtratsposten zu – voraussichtlich werden sie weiterhin das Bildungsressort führen. Die Pinken haben bereits signalisiert, dass sie auf einen zweiten Stadtratsposten verzichten werden, obwohl dies aufgrund ihres Stimmenzuwachses rechnerisch möglich gewesen wäre.

Insider berichten, dass die Wiener Volkspartei dem Bürgermeister nahezu sämtliche Forderungen erfüllen wollte. Ludwig entschied sich dennoch gegen Koalitionsgespräche mit der ÖVP und auch die Grünen kamen nicht zum Zug. Der Bürgermeister setzt auf Kontinuität mit den NEOS, wobei er durch die alternativen Optionen seine Verhandlungsposition gegenüber dem kleineren Partner stärken konnte.

⇢ Jetzt spricht Ludwig: FPÖ-Koalition bleibt „rote Linie“ in Wien



Inhaltlich soll der Schwerpunkt der neuen Koalitionsvereinbarung auf Bildungsreformen und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs liegen. Die NEOS wollen besonders bei der Digitalisierung von Schulen und der Transparenz in der Stadtverwaltung Akzente setzen. In den traditionellen ÖVP-Hochburgen konnten die Liberalen zuletzt besonders stark punkten, was ihre Position als wichtige politische Kraft im bürgerlichen Lager Wiens untermauert.