Wienerin sucht Vater und findet ihn nach 33 Jahren in Spanien

In der neusten Folge von „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ nimmt uns die bekannte Moderatorin auf eine emotionale Reise mit, die das Leben zweier Menschen für immer verändern könnte. Im Zentrum der Geschichte steht Moni, eine 33-jährige Wienerin, die sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater begibt.

Urlaubsliebe mit ungeahnten Folgen

Es war der Sommer 1988, als Monis Mutter während eines Urlaubs auf Teneriffa Evaristo begegnete. Aus einem Urlaubsflirt wurde Liebe, doch die räumliche Distanz ließ die Beziehung scheitern. Unwissend über ihre Schwangerschaft kehrte sie nach Österreich zurück, wo Moni völlig unerwartet am Wiener Flughafen geboren wurde. Evaristo, der nichts von der Geburt seiner Tochter erfuhr, lebte sein Leben ohne Kenntnis dieser Verbindung weiter.

Vergessene Briefe

Als Jugendliche stieß Moni auf alte Liebesbriefe ihres spanischen Vaters und die Worte, die einst Liebe und Sehnsucht ausdrückten, schmerzten sie zutiefst: „Wenn er schreibt, er hätte gerne eine Familie mit meiner Mutter gegründet, dann tut das auch total weh. Weil es im Endeffekt so ist. Wir waren eine Familie“, offenbart Moni unter Tränen.

Suche beginnt

Mit der Unterstützung von Julia Leischik und ihrem Team nahm die Suche nach Evaristo Gestalt an. Auf Teneriffa angelangt, durchforsteten sie das einstige Wohnviertel des Kellners, doch keiner der Anwohner konnte sich an ihn erinnern. Ohne den Namen des Restaurants, in dem er gearbeitet hatte, wirkte die Suche wie die berühmte Nadel im Heuhaufen. Lukas, Julia Leischiks Kollege, verteilte Flugblätter mit Evaristos Fotos und den wenigen bekannten Kontaktdaten.

Überraschende Wendung

Wider Erwarten meldet sich ein ehemaliger Mitbewohner Evaristos und weist dem Suchteam den Weg. Die Konfrontation mit der unerwarteten Wahrheit über eine Tochter in Österreich überwältigt Evaristo: „Eine Tochter? Das höre ich zum ersten Mal (…), das ist schon ein kleiner Schock. Ich hatte wirklich keine Ahnung.“

Bestätigung und neuer Anfang

Ein DNA-Test liefert Gewissheit und bestätigt, dass Moni und Evaristo tatsächlich verwandt sind. Nach 33 Jahren der Unwissenheit fällt Vater und Tochter nur noch eines ein: sich weinend in die Arme zu schließen. Gemeinsam beschließen sie, die verloren geglaubte Zeit miteinander nachzuholen.